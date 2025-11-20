Goldenes Lenkrad – David Schumacher nach Verlobung über Liebe und Familie

Zur Verleihung des Goldenen Lenkrades zeigten sich gut bezahlte Automobilmanager wie Volkswagen-Vorstand Oliver Blume oder Mercedes-Boss Ola Källenius auf dem roten Teppich und einige Stars wie den frisch verlobte Rennfahrer David Schumacher, Moderatorin Barbara Schöneberger, Rennfahrer-Legende Hans-Joachim Stuck, Andrea Kaiser mit Rennfahrer-Ehemann Sebastien Ogier, Schauspielerin Tina Ruland mit Sohn Javis oder Moderatorin Lina van de Mars.

David Schumacher, Sohn von Formel 1 Star Ralf Schumacher, strahlte für die Kameras. Vor wenigen Tagen machte er seine Verlobung mit Freundin Vivian Keszthelyi öffentlich. Auch seine Liebste ist Rennfahrerin. Im persönlichen Interview verriet er über Hochzeit und Familienplanung: „Wir wollen auf jeden Fall beide Kinder haben in Zukunft. Wann das ganze passieren wird, steht noch in den Sternen geschrieben. Und die Hochzeit fangen wir jetzt langsam an zu planen. Aber es ist jetzt erstmal Genießen angesagt.“ Übers Autofahren mit seiner Freundin sagte uns David: „Ich fahre, weil sie der deutlich bessere Beifahrer ist. Ich bin ein ganz schlechter Beifahrer, seitdem ich den Führerschein habe, deswegen fahre ich meistens selber. Aber wenn sie fährt, ist es auch mal für mich entspannt, mich auch mal zurückzulehnen und einen Film zu gucken oder zu schlafen.“

Die anderen Stars sprachen mit uns übers Autofahren und beichteten einige Verkehrssünden. Barbara Schöneberger erklärte: „Ich bin eine sehr, sehr, sehr gute Autofahrerin… Ich biege manchmal auch in zweiter Reihe ab, weil ich weiß, dass da nach mir die Autos schneller noch über die Kreuzung kommen. Also ich bin da sehr serviceorientiert, auch den anderen Autofahrern gegenüber.“ Und Barbara beichtet: „Ich begehe ständig Verkehrssünden und ich möchte das auch weiterhin selbst entscheiden können, wann ich eine Verkehrssünde begehe. Ich möchte gerne selbst entscheiden, wenn ich zu schnell fahre. Und ich nehme dann auch billigend in Kauf, dass ich dafür bestraft werde und ich nehme diese Strafe dann übrigens auch an. Was ich nicht so gerne möchte ist, dass das Auto mir verbietet, jetzt schneller zu fahren durch Bimmeln, Klingeln oder Sonstiges darauf hinweist, dass ich gerade 53 fahre anstatt 50… Ich werde ständig geblitzt. Ich parke auch ständig falsch und ich habe auch mal den Führerschein abgegeben, aber das gehört ja zu einem bewegten Leben. Auch zu einem bewegten Autofahrerleben.“

Tina Ruland erzählte uns: „In Florida bin ich bei unserem Hotel rausgefahren und habe nicht gesehen, dass man bei der Ausfahrt nur nach rechts fahren durfte und ich bin nach links gefahren und war genau für 10 Meter Falschfahrerin. Also Geisterfahrerin. Ich habe mich selber erschrocken über mich, weil ich mich für die weltbeste Autofahrerin halte.“

Andrea Kaiser gestand an der Seite ihres Mannes ihre größte Verkehrssünde: „Also ich habe einmal tatsächlich einen Monat meinen Führerschein abgegeben. Da habe ich ihn sogar kennengelernt dann in Bangkok…“ Sebastien: „Ich bin ein schlechter Beifahrer würde ich sagen…“ Sie: „Ich habe das Autofahren, wenn er dabei ist, aufgegeben. Leider. … Wenn die Hunde und das Kind im Auto sind und die Schwiegermutter, dann fährst du so, dass ich gar nichts sage, aber wenn wir alleine sind…“

Lina van de Mars verriet: „Die schlimmste Verkehrssünde – und ich wurde dabei erwischt, war mit dem Fahrrad über eine rote Ampel zu fahren. Man wird aber genauso geahndet, wenn man einen Führerschein hat, als wäre man mit dem Auto über die rote Ampel gefahren. Das hat mich ein paar Punkte und ein bisschen Geld gekostet.“