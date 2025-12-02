Hannes Jaenicke gewinnt Deutschen Tierschutzpreis – Klartext über Artensterben, Massentierhaltung und Politik – Tierschutz als Erziehung zur Menschlichkeit

Preisverleihung im Humboldt Carré Berlin. Beim Deutschen Tierschutzpreis 2025 wurden engagierte Menschen für ihren Einsatz für Tiere geehrt. Hannes Jaenicke erhielt dabei den Preis in der Kategorie „Stimme für die Tiere“. Seit Jahren setzt sich der Schauspieler und Aktivist für die Umwelt ein. Mit seinen Naturdokumentationen begeistert er ein Millionenpublikum. Ein seltenes Bild: Der 65-jährige erschien mit seiner Lebensgefährtin Schauspielerin Stephanie Krogmann und posierte mit ihr liebevoll für die Kameras. Geehrt wurden an dem Abend Menschen, die sich aufopferungsvoll um Tierheime, Hunde, Rehkitze oder Mauersegler kümmern. Nina Eichinger glänzte als Moderatorin und Jocelyn B. Smith verzauberte mit musikalischer Einlage.

Im Interview nimmt Hannes Jaenicke kein Blatt vor den Mund. Warum Tierschutz so wichtig ist, erklärt er so: „Wir haben das schnellste und rasanteste Artensterben der Erdgeschichte. Wir verlieren täglich zwischen 140 und 180 Arten. Der gesamte Umweltschutz wird gerade rückabgewickelt. Wir haben einen Bundeskanzler, der Windräder abmontieren möchte, weil er sie hässlich findet. Wir subventionieren neuerdings die Luftfahrtindustrie wieder. Wir haben einen Landwirtschaftsminister der öffentlich sagt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Fleischproduktion und CO2 Ausstoß. Unsere Wirtschaftsministerin möchte 70 Gaskraftwerke bauen. Also ich würde sagen, nichts ist im Moment dringender als Tier- und Naturschutz!“

Weiterhin erklärt er: „Wir leben auf dieser Erde und es ist unser Nest. Und wie wir mit diesem Nest umgehen, halte ich für absolut sträflich und für ausgesprochen kurzsichtig. Weil irgendwann haben wir die Ressourcen soweit geplündert, das selbst der Mensch nicht mehr überlebensfähig ist. Der Flächenfraß geht unvermindert weiter in Deutschland. Wir sägen sämtliche Regenwälder der Welt weg, die Meere werden als Plastikmüllhalden, Schifffahrtsstraßen und Plünderungsstätte missbraucht. Ich weiß nicht, wie lange der Mensch das betreiben möchte.“

Hannes Jaenicke selbst ist ein Freund von Haustieren, allerdings fehle ihm derzeit die Zeit dafür. Hannes: „Ich hatte immer Hunde und Katzen. Ich reise zu viel. Ich habe die Tiere vor Jahrzehnten schon aufgegeben, weil ich halt nicht genug zu Hause bin. Ich bin absoluter Haustierfan. Irgendwann werde ich auch wieder Hunde und Katzen haben.“

Von Haustieren können wir sehr viel lernen. Jaenicke erklärt: „Also ich zitiere mal Albert Schweitzer, der hat gesagt, Tierschutz ist Erziehung zu Menschlichkeit. Wir können ganz viel lernen von Tieren. Was mich ein bisschen wundert, dass wir in Deutschland einerseits wahnsinnig tierlieb sind, was Haustiere betrifft. Was Nutztiere betrifft, sind wir absolut bestialisch völlig schizophren, weil einerseits geben wir Milliarden aus für Hunde-Leckerlis und Katzenaccessoires und gleichzeitig quälen wir Hunderte von Millionen Tieren in der Massentierhaltung. Das verstehe ich nicht. Deswegen bin ich seit 40 Jahren Vegetarier.“

Was Jaenicke selbst für die Umwelt tut: „Ich habe eine Stiftung, für alle, die es noch immer noch nicht wissen, Pelorus Jack Foundation. Unser teuerstes und ambitioniertestes Projekt ist ein Regenwaldprojekt in Borneo. Da haben wir unsere allererste Doku gedreht, über das Aussterben der Orang-Utans und die Regenwaldvernichtung. Wir haben die einmalige Chance, dort 50.000 Hektar Primär-Regenwald auf 60 Jahre zu Pachten und nicht nur den Wald zu retten und seine Bewohner, sondern vor allem Wald zu schaffen für 150 Orang-Utans, die wir in Käfigen halten müssen, weil es keinen Wald mehr gibt. Und wenn wir dieses Waldstück kriegen, können wir diese Tiere alle wieder auswildern… Ich brauche bis Ende nächsten Jahres eine Million Euro, um 50.000 Hektar auf 60 Jahre zu pachten. Im Moment ist meine gesamte Freizeitgestaltung Spenden aufreißen für dieses Projekt. Ansonsten wünsche ich mir eine neue Regierung. Ich wünsche mir einen neuen Landwirtschaftsminister. Ich wünsche mir einen Kanzler, der Klimaschutz wieder nach oben bringt auf der Prioritätenliste…“

Mehr Infos über die Stiftung von Hannes Jaenicke unter: https://www.pelorus-jack.org/