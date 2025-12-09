Kindeswohl-Berlin Charity Gala – Stefan Mross bringt den Saal zum Toben

Roter Teppich im Hotel Schweizerhof in Berlin. Zur „Kindeswohl-Berlin Charity Gala 2025“ gab es jede Menge zünftige Gäste. Stefan Mross, der gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, kam stilecht in kurzer Lederhose mit Freundin Eva Luginger in die Hauptstadt und posierte für die Kameras. Auch Volksmusik-Star Maxi Arland gesellte sich dazu. Ebenfalls gesichtet: Schauspieler Johannes Heinrichs mit seiner schwangeren Frau und Patrick Kalupa. Bergdoktor-Schauspielerin Ronja Forcher moderierte charmant den Abend gemeinsam mit Tim Niedernolte und sammelte Spenden für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen. Alle Promis traten komplett ohne Gage auf…

Höhepunkt der Gala war der Auftritt von Stefan Mross der den Gästen mit bekannten Schlagern einheizte und den Saal zum Toben brachte. Im persönlichen Interview sprach Mross mit uns über sein Leben, die Trauer um seine Mutter die in diesem Sommer verstarb und seine Patchwork Familie.

Warum er sich für Kinder einsetzt: „Wir schauen auf die Helden des Alltags, auch hinter den Kulissen, sozialer Dienst… Mein Schatz ist ja ebenfalls gelernte Kindererzieherin. Von daher ist es mir ein Wohl, das heute präsentieren zu dürfen. Ich habe ja selber drei Kinder. Meine älteste ist jetzt 26. Kinder sind Zukunft.“

Über seine Wünsche sagt Mross: „Es gibt tausend Krankheiten auf dieser Welt, aber nur eine Gesundheit und das wünsche ich mir. Wir haben dieses Jahr einige Schicksalsschläge wieder gehabt in der Familie und von daher sehe ich diesen Satz ganz klar.“

Zu Sport und Fitness sagt er: „Ich Idiot muss ich ehrlich sagen, weil Sport ist gar nicht mein Ding. Mein Sport ist auf der Bühne zu sein und viel unterwegs zu sein. Fast 350 Tage im Jahr. Das ist so mein Sport. Ein positiver Stress kann auch Sport sein.“

Wie er das Leben mit seiner Patchwork-Familie (3 Kinder von 2 Frauen) meistert? Mross: „Einfach das ganze Jahr an seiner Liebsten denken, weil ich habe nicht die Zeit, dass ich das ganze Jahr bei meiner Familie sein kann. Das ist der Nachteil von dem Beruf… Das Wichtigste ist, dass es jeder versteht, was ich mache und das tun sie seit fast vier Jahrzehnten.“

Am Ende strahlten die VIPs des Abends auf der weihnachtlich geschmückten Bühne und Kindeswohl-Berlin freute sich über Sach- und Geldspenden in Höhe von über 150.000 Euro.