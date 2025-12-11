AEDT-Weihnachtsparty – Simone Thomalla im Liebesglück, Kader Loth mit On/Off-Ehemann

Weihnachts-Soiree des Promi-Blogs AEDT in Berlin. Auf dem roten Teppich gab es in Restaurant „Beast“ eine Stelldichein von Stars und Sternchen. Mit dabei: Simone Thomalla mit Freund Rene, Xenia Seeberg, Annika Ernst, Werner Daehn, Box Champion Arthur Abraham, Spandau Ballet Musiker Steven Norman, Karsten Speck, Annika Kärsten-Hoenig mit Tochter, Timo Jacobs, Julian F.M. Stoeckel oder Kader Loth mit ihrem Noch-Ehemann Ismet. Tatsächlich tauchte sogar noch Weltstar Nastassja Kinski auf.

Annika Kärsten-Hoenig sagte uns über ihren Ehemann: „Heinz ist heute zu Hause geblieben. Der passt heute auf die Jungs auf und hat gesagt ‚Mädels, macht euch einfach mal einen schönen Abend‘.“ Wie im Hause Hoenig Weihnachten gefeiert wird? Annika: „Also ganz bescheiden im kleinen Rahmen. Wir haben auch noch eine Oma, Gott sei Dank, die ist 83 und ich glaube, wir sind einfach so wahnsinnig dankbar, dass uns gemeinsam Zeit geschenkt wurde. Es bedarf keiner großen Geschenke. Das größte Geschenk ist, dass wir alle zusammen sind.“

Xenia Seeberg verriet, dass sie in den USA bei Sohn Philias sein wird: „Ich werde übermorgen nach Los Angeles fliegen und mit Phili dort feiern, denn er studiert dort jetzt. Und natürlich möchte ich nicht, dass er Weihnachten alleine ist.“ Ob es im Leben von Xenia Seeberg nach einem Jahr als Single wieder einen neuen Mann gibt? Xenia: „Eigentlich habe ich bis jetzt noch nicht irgendwelche Fühler ausgestreckt. Aber wenn der Richtige noch irgendwie mir vor die Füße fällt, dann sehe ich ihn hoffentlich!“

Boxweltmeister Arthur Abraham erzählt über Weihnachten: „Nummer eins ist die Familie. Man feiert immer mit Familie und am nächsten Tag mit Freunden mit Verwandten. Es wird viel gegessen, viel getrunken, so feiert man Weihnachten. Und man gibt viele Geschenke.“

Karsten Speck erklärt seine Traditionen: „Immer mit der Familie, immer in Ruhe. Einfach besinnen, wenig Kommerz und viel Seele. Viel Ruhe, viel Musik und gutes Essen.“ Was Karsten Speck zur Zeit etwas zu denken gibt? Speck: „Nicht so gut ist die politische Entwicklung in jeder Hinsicht, Innenpolitik, Außenpolitik. Das gibt einem sehr zu denken, weil ich manchmal nicht genau weiß, ob alle Akteure wissen, was sie tun.“

Julian F.M. Stoeckel sagt: „Ich bin ja ehrlicherweise leider Gottes ein wahnsinniger Weihnachts-Grinch. Ich mag ja weder Weihnachten, noch die Weihnachts-, die Silvester Zeit. Für mich sind das alles so Pflichtveranstaltungen.“ Schuld sei auch der Klimawandel. Stoeckel: „Jetzt gerade wo wir durch den Klimawandel das Gefühl haben, dass es ja gar keine Winter mehr gibt. Heute ist ja so warm. Es könnte auch September sein. Also ich bin eigentlich null in Weihnachtsstimmung. Es tut mir leid, es jetzt hier zu sagen.“

Reality-TV-Star Kader Loth war zur großen Überraschung mit Noch-Ehemann Ismet („Isi“) zu sehen. Das Paar gibt seit geraumer Zeit vor, getrennt zu sein. Kader erklärte das so: „Ich hatte plötzlich keinen Fahrer. Der letzte Fahrer hat gekündigt, weil ich eine sehr, sehr böse Chefin bin… Ich habe Isi heute drum gebeten, ob er mich nicht hierher fahren kann. Aber ehrlich, es ist bald Heiligabend, da möchte man nicht alleine feiern. Wir versuchen wirklich, jetzt Heiligabend und Weihnachten zusammen zu verbringen und deshalb nähern wir uns menschlich wieder an. Und danach geht jeder wieder seinen Weg…“