Harter Kämpfer, weiches Herz – Arthur Abraham spricht liebevoll über Familie und den Tod seines Vaters

Er ist eine Legende im deutschen Profiboxsport: Arthur Abraham, ungeschlagener IBF-Weltmeister im Mittelgewicht und achtfacher WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht. Im Ring war der gebürtige Armenier, der 2006 selbst mit gebrochenem Kiefer weiterkämpfte, ein zäher und harter Gegner. Doch bei der AEDT Weihnachtsparty in Berlin zeigte sich der heute 45-Jährige von seiner ganz persönlichen, sanften Seite. Im Gespräch mit TIKonline.de plauderte „König Arthur“ über seine Pläne für die Feiertage, die Wichtigkeit der Familie und sein Erfolgsrezept für Fitness im Hobby-Alter.

Familie, Freunde und ganz viele Geschenke

Für Arthur Abraham steht Weihnachten ganz im Zeichen der Tradition. „Nummer eins ist die Familie,“ betont der Ex-Boxer. „Man feiert immer mit der Familie und am nächsten Tag mit Freunden und Verwandten. Es wird viel gegessen, viel getrunken. So feiert man Weihnachten.“ Ein besonderer Fokus liegt dabei auf seinen Kindern. Der Ex-Weltmeister ist in Schenklaune: Seine Kinder dürfen sich auf reichlich Geschenke freuen – jeder bekommt meist drei bis fünf Präsente.

Gesundheit ist das Wichtigste

Blickt Abraham auf das vergangene Jahr zurück, zieht er eine ehrliche Bilanz: Es sei ein turbulentes Jahr gewesen, geprägt von Hochs und Tiefs. Doch seine Priorität bleibt unverändert und tief persönlich: „Gott sei Dank, wir sind gesund. Das ist das Wichtigste.“

Besonders wertvoll sei ihm die Anwesenheit seiner Mutter. Seinen Vater verlor Abraham vor zwei Jahren, ein schmerzhafter Verlust. „Meine Mama ist an meiner Seite, das ist für mich das Wichtigste. Für mich gibt es nichts Wertvolleres. Meine Kinder, meine Frau, meine Mama, mein Bruder – alles andere ist kein Problem.“

Hobby-Sport statt Profitraining

Dass Abraham auch mit 45 Jahren noch topfit aussieht, führt er auf einen gesunden Lebensstil zurück. Das dreimalige Training täglich aus seiner Profizeit gehört der Vergangenheit an. Heute ist es „nur Hobby-Sport“: Er trainiert drei- bis viermal wöchentlich. Sein Credo ist einfach, aber wirkungsvoll: „Ich ernähre mich gesund, das ist das Wichtigste. Man kann nicht im Ferrari Diesel tanken. Man muss immer Super Benzin tanken.“ Auf Alkohol und Zigaretten verzichtet er konsequent. Für 2026 hat Arthur Abraham nur wenige, aber klare Vorsätze: Er wünscht sich Gesundheit für sich und seine Liebsten, gute Geschäfte und dass es seinem Trainer Ulli Wegner gut geht. Vor allem aber, dass alle Freunde und Kollegen „gesund durch 2026 gehen.“

Hier gibts’s das komplette Video mit Arthur Abraham.