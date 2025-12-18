Mads Mikkelsen – Wie viel eines Wikingers steckt in ihm?

Großes Star-Aufgebot im Berliner Delphi Kino. Schauspieler Mads Mikkelsen trat mit Regisseur Anders Thomas Jensen (Oscar-Preisträger) und dem Botschafter Dänemarks vor die Kameras. Der dänische Filmsuperstar kam ziemlich eingepackt vor die Presse. Eine Wildlederjacke, darunter noch eine Jacke, Jeans und warme Schuhe, Dreitagebart. Der Film ist eine dänisch-schwarzhumorige Gauner-Komödie. Mads Mikkelsen spielt den Bruder eines Gangsters, leidet aber an einer Identitätsstörung, glaubt ein Wikinger zu sein und die Suche nach der verlorenen Beute nimmt ihren Lauf.

Wir haben nachgefragt: Wieviel Wikinger steckt in Mads Mikkelsen? Mads: „Oh, ich weiß nicht. Ich meine, es ist Teil unseres Erbes. Aber die Wikinger sind nichts, worüber wir jeden Tag reden. Aber wir wissen, dass sie da waren. Also irgendwo steckt sicher ein Wikinger da drin in mir, da bin ich mir sicher.“

Was die Schauspielerei für ihn bedeutet? Mikkelsen: „Nun, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich meine, das ist mein Job. Es bedeutet ein professioneller Lügner zu sein. Ich versuche Geschichten gemeinsam mit meinem Regisseur zum Leben zu erwecken. Und das nehme ich sehr ernst. Auch wenn es eine Komödie ist, werden wir sie sehr ernst nehmen.“

Vor wenigen Tagen hat Mikkelsen seinen 60. Geburtstag gefeiert. Seine Wünsche für die Zukunft: „Das ist eine große Frage. Puh, ich weiß nicht. Ich meine, solange alle, die ich liebe, gesund und glücklich sind, bin ich ziemlich zufrieden.“

„Therapie für Wikinger“ lief bereits bei den Filmfestivals in Venedig und Toronto und war der erfolgreichste Kinostart eines dänischen Realfilms seit 2018 in seiner Heimat. Am 25.12.2025 kommt er in Deutschland in die Kinos.