Artist Celebration Night – Von Sarah Connor bis Kontra K – Treffen der Topstars der deutschen Musik-Szene

Die erfolgreichsten Musikstars des vergangenen Jahres trafen sich zur Artist Celebration Night in Berlin. Mit dabei: Mark Forster, Giovanni Zarrella, Rea Garvey mit Ehefrau Josephine, Till Brönner, Thomas Anders mit Ehefrau Claudia, Leslie Mandoki, Nico Santos, Peter Schilling, Oimara, Zah1de oder Sarah Connor. Der Bundesverband Musikindustrie hatte zur ersten großen roten Teppich des Jahres geladen. Die Prominenten zeigten sich vergnügt im Blitzlichtgewitter. Auch wurden einige Stars geehrt. Kontra K erhielt die Auszeichnung für das „Album of the Year”, Oimara („Wackelkontakt“) wurde für die „Single of the Year” geehrt und Zartmann als „Newcomer of the Year”.

Im persönlichen Interview plauderten die berühmten Musiker mit uns über die verbindende Kraft der Musik, Karriere, Pläne für 2026 und Privates. Mark Forster erinnert sich an seine Anfänge im Musikbusiness und ist froh, noch mit dabei zu sein: „Meine erste Single gab es noch als Maxi CD zu kaufen. Vielleicht gibt es heute in diesem Raum hier drei oder vier Leute, die noch einen CD-Player zu Hause stehen haben. Da hat sich auf jeden Fall was verändert. Umso glücklicher bin ich, dass ich hier noch rumlaufen darf.“

Giovanni Zarrella über seine Wünsche für 2026: „Was ich wünsche, am allermeisten, ist Frieden, dass die Menschen gut miteinander umgehen, dass wir besser aufeinander aufpassen und dass meine Familie, dass wir gesund durchs Jahr kommen.“

Peter Schilling wird nächste Woche 70. Für ihn ist Musik ein verbindendes Element für Weltfrieden: „Musik ist das, was die Menschen weltweit verbindet. Ich erlebe das ja selbst und bin streckenweise auch weltweit unterwegs. Musik ist eine Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird. Die auch von der Jugend verstanden wird. Popmusik hat eine Tradition, die über die Generationen hinweg verstanden wird.“

Thomas Anders erklärte: „Ich wünsche mir für mich ein klein bisschen relaxteres Jahr. Das letzte Jahr war ziemlich anstrengend mit den sechs Alben, die ich veröffentlicht habe. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Denn wenn man alle 6 bis 8 Wochen mit einem Album auf dem Markt erscheint, verliert man schon mal Tracks. Ich wusste im Sommer nicht mehr, welches Album draußen war. Ich bin sehr zuversichtlich. Es wird ein tolles Jahr. Ich habe ganz tolle Projekte, die ich im Kopf habe, aber ein klein bisschen reduzierter. Das ist für mich der Welt wünsche ich mal ein bisschen Ruhe, weil momentan überschlagen sich die Ereignisse. Man hat ja schon fast Angst morgens irgendwie die Nachrichten zu lesen.“

Nico Santos sagte: „Musik ist eine der größten Sachen, die mich als Person ausmachen. Musik begleitet mich, seit ich denken kann. Meine Eltern waren Musiker. Alles worüber ich den ganzen Tag nachdenke hat, mit meiner Familie oder mit Musik zu tun. Musik ist überall und es ist die schönste Nebensache, die es gibt.“

Zah1de ist derzeit eine der angesagtesten Youngstars im Musikbusiness. Ihr Plan? „Genauso weitermachen wie bis jetzt. Noch mehr durchziehen. Viel härter arbeiten als letztes Jahr. Man kann immer mehr geben…“ Ihr Lebensmotto? „Einfach das machen, worauf man Bock hat und sich niemals runterziehen lassen.“

Rea Garvey gestand: „Ich bin jetzt planlos. Das war mein Ziel für Januar, keinen Plan! Ich wünsche mir wieder festen Boden unter den Füßen zu haben und nicht zu viel zu arbeiten. Ich kenne viele, die auch so viel gearbeitet haben wie ich. Der Januar ist jetzt wie eine neue Geburt des Jahres. Ich bin mir sicher. Im Februar kommt die Welle mit Arbeit wieder. Deswegen genieße ich jetzt den Januar.“