Presseball 2026 – Dieter Hallervorden erhält Ehrenpreis für Meinungsfreiheit

Eröffnung der Ballsaison in der Hauptstadt. Im JW Marriott Hotel hatte man zum Presseball 2026 eingeladen. Unter den Gästen auch einige Prominente wie Entertainer Dieter Hallervorden mit Ehefrau Christiane, Walter Kohl, Boxweltmeister Arthur Abraham mit Frau, Boxtrainer-Urgestein Ulli Wegner, TV-Legende Jean Pütz mit Ehefrau Pina und Bodybuilder-Legende Markus Rühl mit seiner Frau Alicia. Auf dem Tanzparkett gab es erst eine Samba-Show, später sorgten ein Adriano-Celentano-Double und eine Band für Stimmung und selbst der 89-Jährige Jean Pütz schwang das Tanzbein.

Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Ehrenpreises für Meinungsfreiheit des Presseball Berlin an Dieter Hallervorden. Walter Kohl (Sohn von Altkanzler Helmut Kohl) hielt die Laudatio und sagte: „Meinungsfreiheit ist nicht das Gebrüll der Lautesten, ist nicht das Gebrüll der Schrägsten und ist auch nicht der Shitstorm auf Social Media. Meinungsfreiheit ist reflektiert. Sie hat eine Botschaft und sie hat vor allen Dingen Respekt und Anstand.“

Dieter Hallervorden war sehr gerührt und erklärte auf der Bühne: „Diese Preisverleihung spiegelt ja auch wieder, dass es mir sehr wichtig ist, in meinem Leben heikle politische Situationen mit meiner Meinung zu verbinden und zu erklären, wie ich das sehe. Und das in einer Zeit, in der Berufspöbeler, Miesmacher und Hassprediger immer tiefere Risse in unsere Gesellschaft treiben. Und in einer Zeit, wo Politiker nicht nur hierzulande, auch außerhalb, tatsächlich von Kriegstüchtigkeit schwafeln. Ich halte es, was den Frieden anbelangt, das ist ja mein Hauptthema, sehr mit dem großen Erich Kästner, der geschrieben hat, der Friede ist ein wahres Meisterwerk der Vernunft. In diesem Sinne möchte ich Ihnen versichern, auch für die Zukunft, es bleibt dabei. Meine Stimme atmet Friedenssehnsucht.“

Im persönlichen Interview sagte uns Hallervorden, dass für ihn Meinungsfreiheit und Demokratie untrennbar sind. Hallervorden: „Ich glaube, dass die Wurzeln der Demokratie darin bestehen, dass die Leute mit Respekt miteinander reden, gegenteilige Meinungen austauschen und dabei versuchen, zur besten Lösung zu kommen. Das ist für mich die Wurzel der Demokratie.“

Auch für Moderator Jean Pütz ist die Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Er sagte uns: „Das größte der Welt! Sonst können wir uns sozusagen in Amerika mittlerweile wohlfühlen. Sie wissen was Trump da alles veranstaltet. Das ist unglaublich… Und ich kann immer noch nicht verstehen, dass Menschen, die sich hier nicht wohlfühlen z.b die AfD wählen. Ich kann es nicht begreifen… Bleibt bei dieser Demokratie. Es ist die beste der Welt, insbesondere unser Grundgesetz.“

Boxtrainer-Legende Ulli Wegner zeigte sich mit Ehefrau Margret und erklärte uns im Interview u.a., was er sich für dieses Jahr wünscht. Wegner: „Wenn ich ehrlich bin Frieden! Dass wir Frieden haben, endlich. Und dass es unseren Menschen in Deutschland wieder gut geht. Einem Teil geht es bestimmt noch relativ gut, aber ich glaube was im Moment sich abspielt, das ist nicht dienlich für unser Volk.“

Bodybuilder Markus Rühl posierte verliebt mit seiner Frau. Er muss gerade einen Temperatursturz von 30 Grad verkraften. Rühl erklärt: „Wir waren auf den Malediven gewesen, also mehr Unterschied kann man momentan nicht haben. Es war wunderschön der Urlaub, aber es ist auch schön wieder hier zu sein.“ Über seine Frau sagt uns der starke Mann: „Sie macht sehr viel für mich tatsächlich. Es ist immer so. Hinter jedem starken Mann ist immer eine starke Frau und Alicia hält mir so viel den Rücken frei, damit ich einfach tun kann, was ich tun muss, und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Das macht mich zu dem, was ich bin.“