Stars feiern Dschungelparty – Großer Promi-Auflauf bei Julian F.M. Stoeckel

Stars feiern Dschungelparty:

Blitzlichtgewitter bei der legendären Dschungelcamp Party von Julian F.M. Stoeckel in Berlin, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum feierte. Ex-Dschungelcamp-Bewohner tummelten sich neben Stars und Sternchen in schrillen Dschungel Outfits. Unter den Gästen: Claudia Effenberg, Martin Semmelrogge, Hippie-Ikone Rainer Langhans, Raul Richter, Iris Katzenberger, Dieter Hallervorden, Martin Semmelrogge, Friedrich Liechtenstein, Peter Bond, Bea Fiedler, Eric Stehfest in Begleitung von Franziska Temme, Jörg Draeger oder Klaus Baumgart. Die Promis plauderten mit uns über Ihre eigenen Dschungel-Erfahrungen, aber auch über Liebe und Privates.

Julian F.M Stoeckel erklärte: „Der Dschungel war ja eine Zeit lang sehr verschrien. Wer ins Dschungelcamp ging, war ja gesellschaftlich degradiert. Der konnte nie wieder beim Traumschiff mitmachen oder er konnte nie wieder bei Markus Lanz sitzen. Jetzt ist das Dschungelcamp angekommen, irgendwo im Mittelpunkt der Gesellschaft. Alle wollen heute ins Dschungelcamp.“

Raul Richter ist nach langer Beziehung frisch getrennt von Freundin Vanessa. Er sagte: „Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich glücklicher Single bin. Da bin ich ehrlich. Ich war sieben Jahre in einer Beziehung. Das wäre jetzt auch komisch. Wenn ich sagen würde ja alles gut. Nein, es ist nicht alles gut, aber wir sind im guten auseinander. Wir sind in Kontakt und sag niemals nie.“

Claudia Effenberg kam ohne Ehemann Stefan Effenberg, sagt aber, alles ist gut in ihrer Beziehung. Claudia: „Den 20. Hochzeitstag hatten wir letztes Jahr, da haben wir ja auch noch einmal geheiratet, an meinem 60. Geburtstag. Ich glaube, dass die Zeit ganz wichtig ist, zu kämpfen.“

Schlagerstar Klaus Baumgart, berühmt geworden mit „Klaus & Klaus“, schwelgt in Erinnerungen: „Wenn man das Glück hat einen Hit zu haben, wie ‚An der Nordseeküste‘, das werden die ja noch singen, wenn ich schon in der Kiste liege. Dann sage ich mal so, Sachen wie ‚Pferd auf dem Flur‘ oder ‚Viva la Mexiko‘ oder auch ‚die Krankenschwester‘, der letzte Hit. Also, wenn du das hast, dann musst du dem Herrgott danken.“

Rainer Langhans erschien gut gelaunt und ganz in Weiß. Seine schwere Erkrankung sieht man dem 85-Jährigen nicht an. Rainer Langhans erklärte: „Ich habe das Übliche, was Männer in diesem Alter so haben. Prostatakrebs. Irgendwie komme ich gut mit dem Krebs zurecht. Es ist eine schöne Erfahrung im Grunde genommen. Ich möchte ihn gar nicht missen. Man kann damit, wenn man sieht, was er wirklich ist, klarkommen. In Wirklichkeit ist er eine Liebeswelle. Wenn man das sieht und mit ihm entsprechend zurechtkommt, dann ist er was Positives.“

Martin Semmelrogge kam verliebt mit Ehefrau Regine und schwärmte: „Meine Frau ist sehr klug, sehr loyal. Wir sind ein gutes Team und wenn es schwierig wird, auch das meistern wir immer wieder. Außerdem ist sie sehr entzückend und sieht super aus.“

Eric Stehfest erschien nach der Trennung von seiner Ehefrau mit einer neuen Frau an seiner Seite. Über Franziska Temme sagt er: „Franzi macht so besonders, dass sie sehr vielschichtig ist. Die hat einen wahnsinnig empathischen Blick auf die Menschheit. Sie beschäftigt sich selber mit schweren Schicksalen, gerade auch mit Frauen, denen es ganz, ganz schlimm geht und fühlt bei ihnen mit. Sie wünscht ihnen, dass es ihnen besser geht und das macht sie so besonders. Sie ist auf der einen Seite eine Glamour-Frau, sie funkelt. Und auf der anderen Seite so ganz menschlich und ganz bodenständig.“

Iris Katzenberger küsste verliebt mit Freund Stefan Braun. Iris schwärmt: „Er ist mein Fels in der Brandung. Er ist mein Zuhause. Mein Seelentröster, mein Seelenwärmer. Der Mann, der mich aufgefangen hat, als ich am Ufer gelegen habe.“ Hochzeit nicht ausgeschlossen? Stefan Braun: „Hochzeit, Kinder, Enkelkinder, Familie, Haus, Hof! Alles ist machbar!“