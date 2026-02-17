FFF Empfang – Stars zwischen Weißwurst und Berlinale

Der Film Fernseh Fonds Bayern (FFF) hatte zu seinem Berlinale Empfang in die Bayerische Landesvertretung in Berlin geladen. Es kamen Stars wie Iris Berben mit Sohn Oliver, Heiner Lauterbach mit Ehefrau Viktoria, Veronica Ferres mit Tochter Lilly, Tom Schilling mit Ehefrau Annie, Maria Furtwängler, Doris Dörrie, Peter Lohmeyer, Jörg Schüttauf, Jutta Speidel oder Rosalie Thomass. Bei Weißwurst und Bayerischen Schmankerln wurde über Berufliches und Privates geplaudert.

Iris Berben posierte mit ihrem Sohn, aber auch an der Seite von Heiner Lauterbach und seiner Frau. Berben ist mit 75 Jahren immer noch gern und kraftvoll Schauspielerin. Berben: „Ich lebe einfach gerne und ich finde, wenn man das verinnerlicht hat, dass man gerne lebt, gibt es ganz viele Gründe sich Kraft zu holen. Man hat auch Schwächen. Das ist ja nicht so, dass man immer stark und kraftvoll durch die Welt geht. Man hat Zweifel und Schwächen, Unsicherheiten. Das gehört auch alles dazu, aber es gibt enorm vieles in diesem Leben, was uns zusammenführt, zusammenhält, Gemeinschaft bilden lässt, uns lachen lässt. Ich denke, es gibt viele Gründe gerne am Leben zu sein…“

Veronica Ferres (60) erklärte uns warum sie noch immer großen Spaß an ihrem Beruf hat. Ferres: „Eine unglaublich tolle Aufbruchstimmung, die ich immer noch verspüre. Ich finde es ist der schönste Beruf der Welt. Es ist so faszinierend. Man hat mit so vielen Höhen und Tiefen zu tun. Euphorisch wenn Projekte klappen, wenn Castings funktionieren und am Boden zerstört, wenn es nicht funktioniert. Aber dann wieder sich berappeln, aufstehen und einfach neue Projekte machen…“

Heiner Lauterbach (72) verriet: „Ich hatte das Glück aus meinem Hobby ein Beruf zu machen und meine Leidenschaft auszuleben. Das ist etwas, was wir versuchen unseren Kindern auch beizubringen, dass sie möglichst früh mit etwas konfrontiert werden, was in ihnen Leidenschaft entfacht.“ Über das Liebesglück mit Frau Viktoria sagt Heiner: „Wir stammen beide noch aus einer Zeit, wo das nicht mit Agenturen und über Internet stattgefunden hat, sondern man ist rausgegangen und musste das Glück haben, den Partner seines Lebens zu finden. Das ist natürlich nicht immer geglückt, schätze ich mal. In unserem Fall ist es so gewesen!“

Peter Lohmeyer denkt mit 64 Jahren noch nicht an die Rente. Allerdings gestandt er: „Ich mache zwischendurch immer Rente. Ich arbeite ja nicht durch. Ich habe einen zweijährigen Sohn. Der zählt für mich ganz, ganz viel mehr als das hier alles. Da bin ich mal vier Tage weg und dann sehe ich ihn wieder. Ich mache zwischendurch immer Rente und wenn ich irgendwann nicht mehr sprechen kann, dann lasse ich es natürlich aber solange es mir Spaß macht…“

Maria Furtwängler wird in diesem Jahr 60. Was ihr im Leben Kraft gibt, erklärt sie so: „Ich glaube mit zunehmendem Alter so ein Bewusstsein. Was sind die kleinen Dinge, die ich mir selber schenken kann? Was sind die kleinen Momente, mit denen ich mich beschenke, die mir gut tun, etwas sehr bewusst zu machen? Für mich ist es insbesondere in die Natur gehen. Aber ich kann mir auch selber einen Blumenstrauß schenken, obwohl ich weiß, ich bin nur noch drei Tage im Hotel.“