Stars feiern Armani Party – Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Liebesglück

Einer der Party-Höhepunkte der Berlinale 2026 war die Party von Armani im Kino International. Auf dem roten Teppich zeigten sich viele Stars wie Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Klaas Heufer-Umlauf mit Ehefrau Doris Golpashin, Florence Kasumba, Emilia Schüle, Tom Wlaschiha, Iris Berben, Max von der Groeben oder Eugenia von Hannover. Mit den VIPs sprachen wir über die Berlinale, Luxus, Geld, Liebe und Privates. Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee posieren als frisch vermähltes Ehepaar für die Fotografen und verrieten uns im Interview wie sich das Eheleben anfühlt.

Ruby O. Fee: „Es ist sehr schön. Wir freuen uns. ‚We did it‘ und ich freue mich auf die nächsten Jahre als Ehefrau… Ich glaube es ist ein Gefühl. Es ist noch mal sowas, was man zusammen beschließt als Paar, als Team, komm, wir machen das!“ Bei Armani darf die Frage angebracht sein, was Luxus im Leben bedeutet. Rubys Antwort: „Luxus bedeutet für mich tatsächlich gesund bleiben, Freunde haben und eine Familie und Leute, die man liebt, um sich herum. Und ganz viel Käse!“

Auch Ehemann Matthias Schweighöfer schwärmt über die Ehe: „Es ist ein sehr schönes Gefühl. Ich bin Ehemann. Das ist sehr schön, dass es toll… Ich glaube sich jeden Tag immer wieder für die Liebe zu entscheiden, das ist immer wichtig. Sich jeden Tag immer wieder füreinander zu entscheiden.“ Luxus bedeutet für Matthias: „Luxus für mich ist erstens morgens aufzuwachen und einen Tag zu haben und zu realisieren, krass, ich lebe, das ist richtig großer Luxus. Warmes Wasser aus der Leitung, Strom. Das ist Luxus für mich.“ Wofür Matthias Schweighöfer gern Geld ausgibt? Matthias: „Ich gebe gerne Geld aus tatsächlich für Essen und aber auch momentan fürs Reisen. Ich reise gern. Ich will die Welt sehen, dafür gebe ich gerne Geld aus.“

Schauspielerin Emilia Schüle hat es zwar zu den Top-Stars in Deutschland geschafft, meint aber: „Luxus bedeutet für mich in einer Demokratie zu leben, gesund zu sein, sicher zu sein, aber natürlich auch sich wohlzufühlen in seinem Körper im reinen mit sich zu sein. All diese Dinge!“

Überraschungsgast des Abends war wohl das Model Prinzessin Eugenia von Hannover (24). Die Tochter von Heinrich von Hannover und Nichte von Prinz Ernst August von Hannover gehört zum berühmten Welfenhaus und ist über ihren Onkel auch mit dem Fürstenhaus in Monaco verwandt.