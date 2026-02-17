Hillary Clinton beim World Forum 2026 in Berlin

Hoher Besuch im Hotel Adlon Berlin. Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton erklärte in ihrer Eröffnungsrede beim World Forum 2026, dass sie die Demokratie ernsthaft in Gefahr sehe. Hauptverantwortlich dafür sei Wladimir Putin, der auch „viele Verbündete in den USA“ haben. Auch Musiker und Aktivist Sir Bob Geldof ist bei dem Forum zugegen.

Das World Forum 2026 versammelt am 16./17.2.2026 rund 250 Menschen in Berlin, um Lösungen für existenzielle Fragen zu Demokratie, Künstlicher Intelligenz und globalen Friedensordnungen zu entwickeln. Hochkarätige Gäste diskutieren dabei über den Schutz bedrohter Nationen wie Taiwan und der Ukraine sowie über radikale technologische Visionen wie das Ende von Krankheit und Tod. Ein zentrales Ziel der Konferenz ist die Etablierung einer neuen, auf humanistischen Werten basierenden Allianz demokratischer Nationen und die Einführung verbindlicher Regeln für den Umgang mit Superintelligenz und sozialen Medien.

Hier die Eröffnungsrede von Hillary Clinton.