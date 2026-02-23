Ball der Wirtschaft 2026 – Ralf Moeller will Atomkraft, Hardy Krüger jr. Gerechtigkeit

Beim 74. „Ball der Wirtschaft“ des VBKI in Berlin wurde im InterContinental kräftig gefeiert. Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Showbusiness war dabei. Wir sahen Hardy Krüger jr., Ralf Moeller, Bruno Eyron oder Anne Kasprik. Ebenso Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner mit seiner Lebensgefährtin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch.

Auch Immobilien-Mogul Christoph Gröner zeigte sich wieder in der Öffentlichkeit. Bei Champagner, Austern und Sterneküche wurde bis in den Morgen gefeiert und natürlich auch getanzt. Dabei geht es der Berliner Wirtschaft nicht wirklich gut. Die Hauptstadt ist bundesweit Spitzenreiter bei Unternehmensinsolvenzen. Daher haben wir uns bei den VIPs einmal umgehört, was sie in Berlin und Deutschland verändern würden um die Lage besser zu machen…

Hardy Krüger jr. ist frisch aus dem RTL Dschungelcamp zurück und erschien rank und schlank. Hardy lacht: „Ich habe siebeneinhalb Kilo abgenommen, aber ich habe jetzt schon 5 Kilo wieder drauf gepackt nach drei Tagen, weil ich so einen Hunger hatte!“ Sein Berliner Café „Fräulein O.“ musste Hardy Krüger im vergangenen Jahr schließen. Über die wirtschaftliche Lage sagt Hardy: „Berlin geht es momentan nicht gut. Ich merke das an der Stimmung. Wir haben ja auch einen Betrieb gehabt, jetzt bis vor vier Monaten. Den haben wir jetzt aber auch geschlossen aufgrund einer Baustelle, weil die ganze Innenstadt in Köpenick aufgerissen wird und wir einfach nicht mehr die Kraft haben, 5 Jahre nochmal auf einer Baustelle einen Betrieb zu leiten. Das geht nicht. Dann sind jetzt auch die Mindestlöhne höher. Die Leute wollen weniger arbeiten. Viele arbeiten gar nicht, weil sie natürlich lieber vom Bürgergeld leben und lieber zu Hause bleiben…. Das haben wir auch schon von vielen mitbekommen… Jeder dritte Laden steht leer. Die Leute sind frustriert. Sachen sind teuer und das macht schlechte Laune.“

Wäre Hardy Krüger jr. König von Berlin, was würde er ändern? Hardy: „Ich würde erstmal meine Frau als Präsidentin wählen. Sie ist glaube ich die beste Politikerin, die wir hätten. Die ist wirklich gut und dann würde ich um sie herum einfach ein gutes Team bauen, das dann da anfängt, wo es wirklich brennt. Und zwar bei den Leuten. Dass wir die einfach motivieren, dass sie Lust haben zu arbeiten, dass sie Lust haben was zu verändern und es einfach gerecht wird und jeder etwas von dem, was er zu viel hat, abgibt, damit irgendwann mal wieder ein Gleichgewicht entsteht.“

Ralf Moeller hätte da ganz andere Ideen: „Ich würde die Atomkraftwerke erstmal wieder zum Laufen bringen, damit wir wieder bezahlbare Energie haben!… Ringsherum in Frankreich und überall in den Nachbarländern werden Atomkraftwerke weiter gebaut. Selbst die Japaner, wo damals das Unglück war, bauen Atomkraftwerke. Es ist nach wie vor saubere Energie.“ Aber Moeller gibt Entwarnung, in die Politik würde er eher nicht mehr gehen. Moeller: „Mein Freund Schwarzenegger hat es ja erfolgreich gemacht. Aber das ginge hier nicht. Ich bin jetzt 67, die ganzen Nächte, die ich mich herumschlagen müsste… Da musst du so in den 50ern sein. Da kannst du es dir überlegen.“

Anne Kasprik hat ganz andere Gedanken, als Königin von Berlin die Stadt wieder nach vorn zu bringen. Anne: „Noch mehr Geld für Kultur, nicht mehr diese ganze Bürokratie, dass der BER gut funktioniert, dass der Hauptbahnhof gut funktioniert… Ich komme gerade von einem 36 Stunden Flug aus Tel. Aviv, der eigentlich vier Stunden dauert.“