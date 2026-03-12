Nico Rosberg in Berlin mit dem „Freundship Award“ geehrt – Emotionales Interview – Er kommt gerade aus dem „Krieg“ in Dubai

Am Pariser Platz in Berlin wurde Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg im Rahmen einer festlichen Gala mit dem German British „Freundship Award 2026“ geehrt. Die besondere Auszeichnung wurde ihm von der Britischen Botschaft und vom British Chamber of Commerce in Germany verliehen. Nico Rosberg erschien im dunklen Anzug und posierte mit dem Brandenburger Tor im Hintergrund. Herzlich begrüßte er seine Freunde der Band The BossHoss. Gemeinsam strahlten alle in die Kameras. In einem persönlichen Interview erzählte uns Nico Rosberg, wie wichtig für ihn Völkerverständigung und Freundschaft ist und wie sein Verhältnis mit den Briten ist.

Gerade hat er Schreckliches erlebt, als er mit seiner Familie und den beiden kleinen Töchtern in Dubai war. Als wir ihn auf die derzeitige Weltlage ansprechen erzählt er uns sehr emotional: „Wir waren jetzt selber in Dubai. Die Kinder haben es hautnah miterlebt. Wir haben in der Garage geschlafen. Die wissen wie wichtig es ist, sich gut zu verstehen. Weil die haben jetzt den Krieg gesehen. Das war natürlich sehr, sehr heftig und wir wünschen uns alle, dass wir dann daher sehr gut zusammenarbeiten… Freundschaft, so wie heute Abend, ist enorm wichtig.“

Ein Urlaub mit der Familie – und plötzlich ist Krieg. Wie geht Nico Rosberg damit um? Rosberg: „Es war natürlich ein großer Schreck für uns alle, dass man dann auf einmal im Krieg ist. Damit rechnet man ja nicht, aber wir sind dann sehr schnell weggekommen und somit jetzt natürlich wieder hier in Sicherheit, was ein sehr schönes Gefühl ist. Das schätzt man dann noch mehr.“

Was ihm die Auszeichnung mit dem Freundship Award 2026 bedeutet, erklärt Nico Rosberg so: „Es bedeutet mir viel. Es erinnert mich natürlich sehr an meine Karriere, auch bei meiner Karriere war diese Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Großbritannien, denn unser Rennteam Mercedes ist ein deutsches Team. Ich bin Deutscher, aber die Fabrik war halt in England und die ganzen Mitarbeiter waren Engländer. Die ganzen Ingenieure waren Engländer. Die Teammanager waren Engländer und von daher verbinde ich damit enorm viel mit dieser Freundschaft Großbritannien Deutschland. Deswegen ist es eine schöne Ehre für mich, hier zu sein, heute als Preisträger.“

Mit seiner Frau Viven und seinen beiden Kindern lebt Nico in Monaco. Er verrät: „Das Leben in Monaco ist sehr schön. Es ist natürlich ein großes Glück da leben zu können, weil Südfrankreich ist ein wunderschöner Ort. Es ist eine hohe Lebensqualität, also wirklich sehr, sehr schön.“

2016 wurde Rosberg Formel 1 Weltmeister – und „schockte“ mit seinem plötzlichen Rückzug aus der Formel 1. Gerüchten zufolge verzichtete er damals auf rund 100 Millionen Dollar, die er hätte verdienen können. Nico schmunzelt nur bei der Summe und sagt: „Ich hatte einen bestehenden Vertrag, der noch viele Jahre lief. Für mich war dann der Traum einfach erfüllt mit diesem Weltmeistertitel und ich hatte eine kleine Familie dann auch schon, eine Tochter. Für mich war es dann der gute Zeitpunkt weiterzugehen ins nächste Leben…. Ich habe das lange gemacht und geführt. War es einfach der Moment wo ich gesagt habe, auf dem Level möchte ich das nicht mehr weitertreiben in der Intensität und das ist ein guter Moment etwas Neues anzugehen. Das habe ich jetzt auch gefunden. Gerade in der Startupwelt bin ich voll aktiv. Ich bin Brückenbauer wie gesagt zwischen Deutschland, England auch rüber in die USA. Und läuft auch sehr erfolgreich.“

Was Nico sich für die Zukunft wünscht formuliert er so: „Erstmal Sicherheit, das schätze ich jetzt mehr wie vorher, weil ich es jetzt erlebt habe, wie es aussieht, wenn man Angst hat und dann natürlich Glück und Zufriedenheit, Gesundheit.“

Für die Musiker von The BossHoss ist dieser Abend ein wichtiges Event für Völkerverständigung. Alec Völkel sagt: „Wir haben ja gerade schwierige Zeiten und es ist wichtig, dass die engsten Nachbarn Europas zusammenstehen und da ist Großbritannien natürlich ein großer Partner. Auch kulturell vor allem.“ Sascha Vollmer erzählt: „Also ich liebe ja das englische Frühstück, Englisch Breakfast. Ich liebe die Engländer. Ich war viel in England, auch auf Tour. Ich hatte meinen ersten Plattenvertrag in England. Ich habe in England mehr gespielt als in Deutschland. In den 90ern hatte mal eine Freundin in London.“

Auch Schauspieler Sönke Möhring zeigte sich an dem Abend im feinen Anzug. Er schwärmte über die deutsch-britische Freundschaft: „Ich glaube, wenn es einen europäischen Nachbarstaat gibt, der ein bisschen wie wir ist, dann ist es England. Ich habe eine englische Agentur. Auch ich sehe viele Parallelen im Typus, im Essen nicht unbedingt… Wir sind gute Partner in sämtlichen Belangen… Ich glaube Nico Rosberg ist tatsächlich so ein verbindendes Element zwischen den beiden Völkern oder Nationen, wenn man das so kitschig sagen würde.“