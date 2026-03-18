Kader Loth sucht neuen Mann! „Über 70, mit einem Bein im Grab“

In Berlin feierte das Restaurant „Berg & Tal“ seinen 2. Geburtstag. Kader Loth und ihr On/Off Ehemann Isi kamen getrennt und fanden dann auf dem Teppich zusammen. Was als Red-Carpet-Auftritt begann, eskalierte in einem Schlagabtausch über das Ende ihrer Ehe, Eifersucht und einen öffentlichen Aufruf zur Partnersuche. Kader Loth verkündet vor laufender Kamera das Ende ihrer Geduld und definiert ihre Ansprüche an einen Nachfolger. Kader vergleicht ihre On/Off-Beziehung mit Elizabeth Taylor und Richard Burton. Der bizarre Suchaufruf: Kader sucht einen Partner ab 70, der „kein TikTok macht“ und bei dem „keine Viagra mehr hilft“. Kader erklärt uns: „Ich suche einen Partner, einen Mann ab 70 aufwärts, der kein TikTok macht und mit einem Bein im Grab steht, Millionär… Ich möchte einfach in die Rente gehen und einfach zu mich zurücklehnen, einfach mein Leben genießen.“

Ehe-Zoff live: Isi wehrt sich gegen Kaders Vorwürfe und prophezeit: „Einmal möchte ich diese Kamera versteckt haben. Wenn wir am normalen Tage sind, dann würde man ganz klar feststellen, dass Kader so ein großen Mund hat, im Grunde genommen sie hält keine zwei Stunden ohne Isi aus.“

Die Reality-Queen schlägt vor, Isi könne ja in einer „Hütte auf dem Grundstück“ wohnen bleiben, während sie sich um den neuen Millionär kümmert. Kader: „Auch zu dritt kann man eine Beziehung haben. Irgendwo auf dem Grundstück wird schon eine Garage geben, wo er [Isi] einziehen kann.“ Weiter erklärt sie: „Nur eine andere Person kann uns beide trennen, indem ich mich neu verliebe.“

Hier gibt’s das ganze Video dazu: