Verstorben mit 95 Jahren – Mario Adorf ist tot

Laut Medienberichten ist Mario Adorf am 8.4.2026 verstorben. Die Film-Legende starb im Alter von 95 Jahren in Paris. Am 8. September 1930 wurde der Schauspieler in Zürich (Schweiz) geboren, wuchs in Deutschland auf und fand in den 50er Jahren zur Schauspielerei. Er wirkte in über 200 Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in „Die Blechtrommel“, „Winnetou“, „Kir Royal“, „Der große Bellheim“ oder „Der Schattenmann“. Seit 1982 war er in zweiter Ehe mit seiner Frau Monique verheiratet.

Im persönlichen Interview bei der Actors Night 2023 sprach Mario Adorf 2023 mit uns über seine große Karriere. Gab es einen schönsten Moment? Adorf: „Das wurde ich oft gefragt. Aber ich bin ja erst einmal nicht so ein Jubler. Ich bewundere immer die Sportler, die einen Triumph persönlich feiern. Das habe ich nie gekonnt. Auch nie so empfunden als Befriedigung, als Erfolg. Deswegen konnte ich auch nie sagen, das war für mich besser, schöner, glücklicher, interessanter. Immer nur Arbeit, ein Film, der andere… Aber ich habe nie Vergleiche gezogen.“ Wie er sich fit und gesund hält kommentierte Adorf damals so: „Gar nicht. Also in dem Moment jetzt kann man nur noch wenig für sich tun. Ich gehöre nicht zu den Senioren-Jublern. Ich stelle fest, dass mein Körper altert. Gott sei Dank nicht der Kopf. Das ist das Wichtigste.“