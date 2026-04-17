BZ Kulturpreis 2026 – David Garrett mit Larissa Marolt, Ben Becker mit Tochter Lilith

Zum 32. Mal wurde in der Hauptstadt der BZ Kulturpreis verliehen. Auf dem roten Teppich im Haus der Berliner Festspiele erschienen Stars wie David Garrett mit Larissa Marolt, Musical-Diva Angelika Milster, Ben Becker mit Tochter Lilith, Reiner Schöne, Anouschka Renzi mit ihrem Verlobten und Kollegen Marc Zabinski, Michael Mendel, Xenia Seeberg, Regina Halmich, Hans-Werner Olm, Detlev Buck, Helena Zengel, Paralympics Goldmedailliengewinnerin Elena Semechin oder Lara Mandoki.

Zu den Preisträgern des Abends zählen auch Peter Plate und Ulf Sommer. Sie strahlten gemeinsam für die Fotografen. Die beiden Künstler wurden ausgezeichnet für ihre großen Musik-Erfolge und für ihre Musicals. Peter Plate denkt an diesem Abend aber auch an seine ehemalige Rosenstolz-Partnerin Anna R., die im vergangenen Jahr verstorben ist. Peter Plate sagt emotional: „Ich habe das Gefühl, wir nehmen diesen Preis entgegen für Anna, aber auch für alle Menschen im Theater des Westens und somit wird mir leichter ums Herz und dann bin ich ganz doll dankbar und glücklich.“ Peter und Ulf waren früher ein Liebespaar und sogar verheiratet. Trotz der Trennung 2011 blieben sie Freunde und arbeiten weiterhin kreativ zusammen. Ulf Sommer erklärt: „Ich sage immer Liebe vergeht nicht. Liebe transformiert, nur in etwas anderes und freundschaftsliebe ist genauso wichtig wie romantische Liebe. Also ich glaube Liebe muss da sein.“

David Garrett kam mit seiner guten Freundin Larissa Marolt und verriet im Interview, warum Kultur so wichtig ist: „Dass man durch Kultur auch Menschen zusammenbringt, immer wieder! Und deswegen ist Kultur schon ein Fundament unserer Gesellschaft, was wir nicht vernachlässigen dürfen.“

Auch Anouschka Renzi gab ein Statement zur Kultur ab. Anouschka: „Für mich persönlich ist sie sehr wichtig, denn mehr oder weniger leben wir davon. Hängt natürlich davon ab, was man als Kultur bezeichnet…“

Xenia Seeberg: „Kultur ist wahnsinnig wichtig, egal ob es jetzt Theater ist… Ich selber bin eigentlich Kunst verliebt und habe früher sehr, sehr viel selber gemalt. Für mich ist Kultur das was mich an Deutschland begeistert!“

Angelika Milster verriet uns das Geheimnis ihrer Kraft und Stärke. Die Sängerin sagt: „Ich sitze morgens auf dem Bett und freue mich auf meine Tasse Kaffee und auf den Tag. Ich bemühe mich, lebe einfach den Moment und das ist das Schwerste, was es gibt.“

Shooting-Star Helena Zengel stand schon mit einigen Hollywoodstars vor der Kamera. Sie verriet uns ihre Zukunftswünsche: „Ich würde gerne irgendwann mal einen Film mit Paul Thomas Anderson machen und mit Sandra Hüller drehen und vielleicht irgendwann einen Oscar gewinnen. Selber schreiben, selber Filme machen?!“

Mit väterlichem Stolz strahlte Ben Becker an der seine Tochter Lilith. Die 25-jährige hat ihr Studium an der Mailänder Modeschule abgeschlossen und gerade ihre erste Modekollektion vorgestellt. Ben sagt, wie er das findet: „Großartig, ich bin sehr stolz und wirklich ganz wunderbar. Guckt es euch an!“

Weitere Preisträger des Abends waren: Literaturnobelpreisträgerin und Schriftstellerin Herta Müller, Mezzosopranistin Elina Garanca, Regisseur Kirill Serebrennikow, Schauspieler Alexander Scheer und Künstler Norbert Bisky.