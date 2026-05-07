Haftbefehls Rapper-Bruder Capo stellt Doku vor

Capo (Cem Anhan) ist der Bruder von Rapper Haftbefehl (bürgerlich Aykut Anhan) und auch er hat nun eine Doku gemacht. In Berlin stellte der Rapper Capo im Delphi Kino „Cannabe – Die Doku mit Capo“ vor. Der Rapper posierte zwar stolz für die Kameras, Interviews waren am roten Teppich leider tabu. In der Youtube-Doku geht es um medizinisches Cannabis…

Prominente Gäste plauderten dafür viel lieber. Natascha Ochsenknecht erklärte, bei ihr kommt Cannabis nicht in die Tüte: „Nein, ich habe zwar schon vor 100 Jahren einen geraucht und mal probiert, aber es ist nicht meine Welt.“ Vor wenigen Tagen machte Natascha Schlagzeilen, weil sie sich offen zu Schönheits-OPs bekennt. Natascha: „Ich habe nie gesagt, ich möchte nicht in Würde altern. Ich habe nur gesagt ‚in Würde altern‘, der Spruch der ist total überholt. Meine Würde ist so zu leben wie ich möchte und wenn ich meine irgendwas tun zu müssen, dann mache ich das, weil ich bin niemandem Rechenschaft schuldig und das ist mein Leben und das sind meine Entscheidungen.“

Model Shermine Shahrivar erzählte uns: „Ich persönlich leide ganz stark unter Schlafstörungen und ich habe einiges versucht. Aber bevor ich zu harten Schlafmitteln greife, nehme ich persönlich lieber Cannabis, medizinisches Cannabis…. Das hat mir sehr geholfen durch eine schwierige Zeit zu kommen.“