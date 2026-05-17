Das traurige Ende einer Hoffnung – Buckelwal „Timmy“ ist tot

Wochenlang hielt der gestrandete Buckelwal „Timmy“ die Welt in Atem und dominierte die internationalen Schlagzeilen. Millionen Menschen – allen voran in Deutschland – fieberten bei den dramatischen Rettungsversuchen im Netz und im Fernsehen mit. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: „Timmy“ wurde in dänischen Gewässern gesichtet, und laut übereinstimmenden Behörden- und Medienberichten steht fest, dass das Tier verendet ist. Die Nachricht löst bei zahllosen Tierfreunden tiefe Bestürzung aus. Wie sehr das Schicksal des Wals die Menschen bewegt, zeigte sich auch abseits der Nachrichten: Selbst auf der ESC-Party in Berlin war „Timmy“ Gesprächsthema. Wir haben vor Ort mit prominenten Gästen wie Entertainer Julian F.M. Stoeckel, dem aktuellen DSDS-Gewinner Christian Jaycob (2025) sowie Moderatorin Ruth Moschner über das emotionale Drama gesprochen.

Ruth Moschner: „Ich fand das auf der einen Seite natürlich ganz spannend, wenn ein Tier einen Namen bekommt, wie viel da auch bewegt werden kann, wie viele Gelder da auch da sind, um für Natur und Umweltschutz geradezustehen. Und auf der anderen Seite diskutieren wir über erneuerbare Energien. Es sterben viele, viele Wale, die keinen Namen haben. Es sterben tagtäglich 150 Arten aus, wovon wir gar nichts mitbekommen… Also auf der einen Seite fand ich es gut zu sehen, wie eben einen Tier doch die Massen bewegen kann, auf der anderen Seite passiert das ja jeden Tag… Ich bin eine passionierte Ökobraut und gebe mein Bestes. Ich bin nicht perfekt, aber ich würde mir so viel Aufmerksamkeit für all diese Themen wünschen.“

Sänger Christian Jaycob: „Ich bin mit Tieren aufgewachsen und für mich sind Tiere was ganz Besonderes. Das hat mich schon sehr hart getroffen, auch die Nachricht. Es ist einfach auch ein Lebewesen und man fühlt auch mit. Es ist einfach eine schlimme Sache, was da passiert ist. Und vielleicht kann man was dagegen tun, dass sowas einfach nicht mehr passiert.“

Julian F.M. Stoeckel: „Eine ambitionierte tolle Idee, diesen Wal zu retten, ob es jetzt richtig oder falsch war, das möchte ich nicht vermagen zu beurteilen, aber jetzt ist er hinweg. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber was machen wir jetzt? Ich weiß auch nicht…“