Bernhard Brink kündigt Abschiedstournee an – Ist das sein Karriere-Ende?

Der „Schlager-Titan“ macht ernst: Nach 55 Jahren auf der Bühne läutet Bernhard Brink das Finale seiner unvergleichlichen Karriere ein. In einem exklusiven TIKonline.de-Interview spricht der 74-Jährige über seine Pläne für 2027, seine ungeschminkte Meinung zur Branche und warum er heute keine Zeit mehr für „Rumlabern“ hat.

Bernhard Brink ist eine Institution. Wer an den deutschen Schlager denkt, kommt an dem Mann aus Nordhorn nicht vorbei. Doch nun, kurz nach seinem 74. Geburtstag, blickt der Entertainer mit einer neuen Mischung aus Demut und Tatendrang auf die kommenden Jahre. Anlass ist die offizielle Ankündigung seiner großen Abschiedstournee unter dem Titel „Danke für die Zeit“, die 2027 starten soll.

Klartext statt Floskeln

Dass Brink kein Fan von künstlicher Harmonie ist, stellt er im Gespräch sofort klar. Mit dem Alter kommt bei ihm die Freiheit, Dinge beim Namen zu nennen. Er ärgere sich über die heutige Oberflächlichkeit und politische Korrektheit im Übermaß: „Dieses ganze rumlabern finde ich manchmal ganz schrecklich und deswegen sage ich auch manchmal meine Meinung. In dem Alter sollte man sowieso und das gehört dazu.“

Die Basis für den Abschied

Trotz der großen Tourpläne ist sich Brink der Vergänglichkeit bewusst. Er wirkt fit, sportlich und drahtig wie eh und je – Beauty-Eingriffe weist er lachend von sich. Dennoch weiß er, dass die Zeit ein kostbares Gut geworden ist. Angesprochen auf sein Alter und die kommende „75“, findet er bewegende Worte: „Ich kann es auch nicht glauben, aber man, ich sage, man geht dann irgendwann in sich und sagt sich, der Zippel wird doch verdammt kurz so langsam. Also musst du genau überlegen, was du weiter machst.“

Für Brink bedeutet das: Noch einmal alles geben, die Basis auf Mallorca festigen und die Zeit mit seiner Ehefrau Ute genießen, mit der er während der Pandemie die Ruhe in Berlin neu entdeckt hat.

Ein Wunsch für die Zukunft

Die Abschiedstournee soll kein trauriger Abgang werden, sondern ein gefeiertes „erfülltes Ende“, wie er es selbst nennt. Dabei bleibt sein wichtigster Wunsch bodenständig und echt: „Du kannst alles bekämpfen, böse Nachbarn, Finanzamt, aber Gesundheit ist die Basis für alles und die wünsche ich mir. Wenn das so bleiben würde jetzt, dann könnte ich den Abschied noch länger genießen.“

Die Fans dürfen sich auf eine Tournee freuen, die nicht nur seine großen Hits, sondern auch den Menschen Bernhard Brink feiert – unverbogen, ehrlich und pünktlich wie die „alte Schule“.