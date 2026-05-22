Gitte Haenning – Seit über 70 Jahren im Rampenlicht

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Am 29. Juni 2026 wird Gitte Haenning 80. Ein runder Geburtstag, der vorab schon mit einem neuen Programm gefeiert wird. Wir durften einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen und Gitte Haenning gemeinsam mit ihrer Band bei den Proben im TIPI AM KANZLERAMT über die Schulter schauen. Die Energie und Spielfreude im Raum machen sofort klar – dieses Jubiläumsprogramm wird ein absolutes Highlight! Gitte machte sich den Spaß und erschien zu den Proben in einem ganz besonderen Outfit. Ein Basecap mit der Zahl „1946“ trug sie tief ins Gesicht gezogen. Ihr Geburtstjahr… Später zeigte sie sich stilecht mit Lederjacke vor dem Tipi.

Unter dem kraftvollen Motto „Ich bin stark – 80 Jahre Gitte Haenning“ feiert die dänische Ausnahmekünstlerin vom 29. bis 31. Mai 2026 im Vorfeld von ihrem runden Geburtstag genau dort, wo sie am liebsten ist: auf der Bühne. Bereits als Achtjährige stand sie das erste Mal im Rampenlicht. Heute blickt sie auf eine beispiellose, über sieben Jahrzehnte andauernde Karriere zurück. Für dieses ganz besondere Konzertwochenende hat Gitte ihre größten Hits im Gepäck – allerdings komplett neu und überraschend arrangiert. Begleitet wird sie dabei von ihrer erstklassigen Band bestehend aus Christian Lohr, Andreas Lang und Joe Kuttler, die den Songs einen frischen, modernen Sound verpassen. Unsere Bilder zeigen eine Künstlerin, die auch nach 70 Jahren im Rampenlicht nichts von ihrer magischen Ausstrahlung verloren hat.