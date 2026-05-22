Große Ankündigung – Julian F.M. Stoeckel will 2027 zum ESC

Zur ESC Party hatte Entertainer Julian F.M. Stoeckel vergangenes Wochenende ins nhow Hotel in Berlin geladen. Mit dabei einige VIPs wie Schlager-Ikone Cindy Berger, Moderatorin Ruth Moschner, Olympiasiegerin Kristina Vogel, Sänger Christian Jaycob oder Schauspielerin Elisabeth Degen.

Bei einem bunten Showprogramm performte Cindy Berger „Immer wieder sonntags“ und auch Gastgeber Julian F.M. Stoeckel gab ein paar Lieder zu Besten. Im persönlichen Interview erklärte Stoeckel, die Zeit sei reif, auch er müsse nun zum ESC. Julian: „Jetzt werde ich mir sofort einen guten Autoren suchen und einen guten Komponisten und werde mir ein Hammerlied machen lassen und werde tanzen und singen bis zum Umfallen. Es wird kein Halten geben. Ich sage es gleich!“