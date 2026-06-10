Zwergflussferd-Baby „Brötchen“ feiert sein großes Debüt mit prominenter Patin

Großer Tag für ein kleines Wunder: Das neugeborene Zwergflusspferd im Berliner Zoo hat endlich einen Namen – und eine prominente Beschützerin. Bei der offiziellen Namensverkündung zeigte sich das Mini-Hippo erstmals der Öffentlichkeit und stahl allen die Show.

Berlin – Der erste Auftritt im Rampenlicht verlangt eben Geduld: Zahlreiche Fotografen und Medienvertreter warteten gespannt an der „Hippo Bay“, dem Außenbereich des Flusspferdgeheges, doch der Star des Tages ließ sich erst einmal bitten. Erst mit etwas Verspätung trabte Zwergflusspferd-Mama Debbie gemächlich ins Freie. Dicht an ihrer Seite: ihr einen Monat altes Baby. Tapsig, kugelrund und schlichtweg herzerweichend niedlich. Im Zuge dieses ersten großen Pressetermins wurde auch das süße Geheimnis um den Namen gelüftet: Das Zwerghippo-Jungtier hört ab sofort auf den Namen „Brötchen“.

Enie van de Meiklokjes im Liebesglück: „Ich durfte es sogar streicheln!“

Eine ganz besondere Rolle kam Moderatorin Enie van de Meiklokjes zu, die hochoffiziell die Ehrenpatenschaft für den kleinen Zooschatz übernahm. Zur Feier des Tages gab es für die sichtlich begeisterte Patin eine feierliche Torte. Bereits vor dem offiziellen Trubel durfte Enie ihren neuen Schützling exklusiv kennenlernen und sogar ganz vorsichtig berühren. Wie sich so ein Mini-Flusspferd eigentlich anfühlt? Das und viele weitere exklusive Einblicke verriet uns die Moderatorin im persönlichen Interview.

Gelassener Badespaß statt Rampenlicht

Vom Blitzlichtgewitter der Presse ließ sich „Brötchen“ bei seiner ersten großen Erkundungstour übrigens überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Neugierig inspizierte das Tierbaby die Pflanzen und Sträucher im Gehege, bevor es sich für die beste Ablenkung entschied: Ein erfrischendes Bad im Wassergraben zusammen mit Mama Debbie. Am Ende lugten nur noch das winzige Köpfchen und die dunklen Knopfaugen aus dem kühlen Nass hervor – ein Bild mit absolutem Schmelzfaktor. Für alle Fans des kleinen Zwerghippos gibt es gute Nachrichten: Ab sofort ist „Brötchen“ offiziell für die Besucher des Berliner Zoos zu sehen, wann immer es gemeinsam mit seiner Mutter die Außenanlage unsicher macht.