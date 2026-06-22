Felix Burda Award 2026 – Auch der Bergdoktor geht zur Vorsorge

Mit vielen Stars und Prominenten wurde in Berlin 25 Jahre Felix Burda Stiftung gefeiert und zum 21. Mal der Felix Burda Award verliehen. Es kamen Schauspiellegende Uschi Glas, „Bergdoktor“ Hans Sigl, Barbara Wussow, Ruth Moschner, Tina Ruland, Franziska Knuppe oder Wolfgang Stumph. Kurios: Die Gala Gäste mussten zunächst durch ein riesiges rosa Darmmodell gehen um zur Veranstaltung zu gelangen. Im Interview sprachen die Prominenten mit uns darüber, wie wichtig es ist, zur Krebsvorsorge zu gehen und was sie selbst für ihre Gesundheit tun.

Barbara Wussow erklärte: „Ich habe die Darmkrebsvorsorge schon dreimal gemacht. Das letzte Mal im Januar, bevor ich aufs Traumschiff bin. Alles in Ordnung. Es geht nicht ohne Vorsorge. Dieser Tempel muss ja einen Schuss gehalten werden. Ich arbeite ja noch.“

Uschi Glas kam mit Ehemann Dieter Herrmann und verriet: „Wir ernähren uns gesund. Wir bewegen uns viel. Wir sind viel an der Luft. Wir genießen natürlich aber auch das Leben. Das ist ganz wichtig, dass man trotz aller Probleme, die es gibt, auf der Welt positiv bleibt, dass man den Mut nicht verliert.“

Bergdoktor Darsteller Hans Sigl zeigte sich verliebt mit seiner Frau Susanne. Susanne verriet: „Wir waren erst im Mai bei der Darmspiegelung und natürlich auch Mammographie und all das wird immer gemacht. Wir ernähren uns gesund. Wir machen viel Sport. Das ist schon ein wichtig.“ Hans Sigl erklärte: „Ich gehe jeden Morgen eine halbe Stunde schwimmen vor dem Drehen. Das ist meine Morgenroutine. Die hält mich gesund. Ansonsten versuche ich viel in der Natur zu sein mit frischer Luft. Ich spiele wahnsinnig gerne Golf.“

Ruth Moschner erklärte, dass sie viel seit vielen Jahren zur Darmkrebsvorsorge geht. Aber auch andere Vorsorgeuntersuchung macht sie regelmäßig. Bei der Hautkrebsvorsorge wurde schon einmal ein Tumor entfernt. Ruth Moschner verriet: „Beim Hautkrebs-Screening wurde ein Leberfleck entfernt, der unter Verdacht stand, der sich dann bestätigt hat. Dadurch, dass das rechtzeitig passiert ist, ist bei mir überhaupt kein Drama passiert.“

Wolfgang Stumph wurde in diesem Jahr 80. Er erklärte, was ihn gesund hält: „Aktiv bleiben. Ich merke gerade den Wandel zwischen kürzer treten im Schauspiel und auf der Bühne. Da denke ich an meinen Sinn habe ich auch eine Verantwortung für meine Enkel für meine Familie und für meine Freunde, dass ich sage. Alles hat seinen Maß.“