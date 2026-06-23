The BossHoss spielen kleinstes Konzert ihrer Bandgeschichte – Glückwünsche zum 20. Jubiläum

Einen ungewöhnlichen Auftritt hatten Alec Völkel und Sascha Vollmer in Berlin. In einem Burger Restaurant spielten die Jungs von The BossHoss das kleinste Konzert ihrer Bandgeschichte! Drei Songs performten die Beiden akustisch und live nur mit der Gitarre begleitet. Danach erklärte Sascha begeistert: „Das ist auch das Schöne, dass man die Gitarre überall auspacken kann, selbst in einer Burger Bude… Macht auch total Spaß. Ist halt intimer und intimer ist bekanntlich auch schön.“

Dann gab es noch eine Torte zum 20. Band Jubiläum. The BossHoss sind eine Formation der Superlative. Neben dem kleinsten Konzert erinnerten sich die beiden Musiker an ihren größten Auftritt: „Das war das Woodstock Festival in Polen, direkt hinter der Grenze. Da haben wir morgens um 2 Uhr gespielt und da waren noch 400.000 Leute da. Das war das irre, wirklich insane. Crazy. Richtig cool!“

Im Interview erzählen uns The BossHoss, wie vor über 20 Jahren aus einem Spaß-Projekt in einer Bierlaune eine wahnsinnig erfolgreiche Band wurde. Sascha: „Es ist unglaublich schön. Es fühlt sich nicht an, wie 20 Jahre. Ehrlich gesagt, wir machen das so gerne. Die Zeit verfliegt und auch da muss man sich oft mal kneifen und die Zahl vor sich sehen. Ich kann es kaum glauben.“ Alec erklärt: „Es macht immer noch genau so viel Spaß. Die Leidenschaft ist immer noch on fire. Das ist cool. Fühlt sich gut an. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir so lange schon da sind und keine Inspiration mehr hätten. Wir haben genauso viel Bock wie am Anfang.“

Dabei sind Alec und Sascha sehr verschieden. Alec wuchs in Ost-Berlin auf, Sascha in Heidenheim (Baden-Württemberg). The BossHoss stellen fest: „Wir sind das Paradebeispiel von einer Ost-West-Freundschaft, die sehr erfolgreich wurde und innig. Hier ist zusammengewachsen, was zusammen gehört!“

Alex ist bekannt für seine viele Tattoos. Er sagt: „Es gibt zu jedem Tattoo immer eine Geschichte, aber so viel Zeit haben wir nicht und es sind echt viele geworden… Ich hatte Bock als ich 18 war, auch so ein Tattoo zu haben und wenn du einmal anfängst, kommst du nicht mehr davon weg.“

In diesem Sommer sind The BossHoss auf ihrer „Back to the Boots“-Tour unterwegs. Lampenfieber gibt es noch bei jedem Auftritt erzählen sie: „Dann trinken wir noch einen Schnaps, nehmen uns in den Arm und klopfen uns auf die Schultern und wünschen uns eine gute Show und dann geht’s los.“ Und wenn der Hunger kommt, wird eben in ein Fastfood Restaurant abgebogen. Mit dem Pferd reiten die zwei Cowboys gerade für einen Werbespot in den Drive-In. Der Clip von Burger King ist jetzt schon Kult. So ließen sich die beiden nach unserem Interview auch einen verdienten „King’s Steakhouse“-Burger schmecken.