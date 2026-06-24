Herbert Grönemeyer mit Nationalpreis geehrt – Emotionen pur und seine einzigartige Dankesrede

Herbert Grönemeyer wurde in der Französischen Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt in Berlin der Deutschen Nationalpreis 2026 verliehen. Der Sänger wurde damit von der Deutsche Nationalstiftung für seinen Beitrag zum Zusammenwachsen der beiden ehemals getrennten Teile Deutschlands und zur Pflege der Beziehungen zwischen Deutschland und seinen europäischen Nachbarn ausgezeichnet. Außerdem wurde das Projekt Rhapsody in School mit dem Förderpreis der Deutschen Nationalstiftung bedacht, das herausragende Künstlerinnen und Künstler aus Klassik und Jazz an Schulen vermittelt.

Grönemeyer erhielt von Sigmar Gabriel und Schauspieler Matthias Brandt jeweils eine Laudatio. Noch viel bewegender war das, was Herbert Grönemeyer zu sagen hatte. Er war zuerst sehr ergriffen von den Lobreden, den Tränen nah, dann hielt er eine flammende Rede über Gesellschaft, Demokratie, Zusammenhalt und Menschlichkeit. Hier gibt es die komplette Rede von Grönemeyer im Video: