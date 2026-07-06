Emotionen pur – Frank Zander für sein Lebenswerk geehrt

Das Berliner Stadtmagazin „Mein Viertel“ hat die Sterne Berlins an engagierte Menschen der Hauptstadt verliehen. Prominente Gäste wie Jan Josef Liefers, Anna Loos, Claus Theo Gärtner mit Ehefrau Sarah, Pierre Sanoussi-Bliss (zeigte sich mit Hund und küssend mit Freund), Axel Pape, Sternekoch Kolja Kleeberg, Goldmedaillen-Paraolympionikin Elena Semechin oder Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner kamen zur Preisverleihung im Garten des Landessportbundes am Olympiastadion. Der Ehrengast des Abends war Frank Zander. Der Sänger und Entertainer wurde mit dem großen Stern Berlins für sein Lebenswerk geehrt. Auch für sein Engagement mit der Frank Zander Stiftung. Der 84-Jährige initiiert seit über 30 Jahren das Obdachlosenfest an Weihnachten und setzt sich für bedürftige Menschen ein.

Warum er sich in seinem hohen Alter noch immer für den guten Zweck einsetzt? Frank Zander im Interview: „Ich will es. Wir wollen es. Das kann man schwer begreiflich machen. Erstmal liegt uns Berlin am Herzen und dann natürlich die armen Menschen. Mir geht es ja verdammt noch mal gut, deswegen muss ich was abgeben. Ich habe Champagner. Ich habe meistens schöne Menschen neben mir. Mir geht es gut. Bis jetzt. Und deswegen denke ich, Abgeben ist die Nummer eins für mich.“ 2023 hatte er als Sänger Abschied von der großen Bühne gefeiert. Er erinnert sich gern an seine größten Lieblings-Hits. Zander: „‘Nur nach Hause gehen wir nicht‘. Das hat sich so herausgestellt, aber auch ‚Hier kommt Kurt‘. ‚Ich trink auf dein Wohl Marie‘. Ich habe hunderte von Liedern geschrieben.“

Auf der Bühne wird Zander von Sohn Marcus begleitet und wird etwas sentimental. Unter großem Jubel wird er geehrt und sagt: „Ich freue mich, dass ich so geehrt werde. Ich will nur sagen, ich halte noch mindestens 10 Jahre durch!“ Danach erklärt er uns: „Das ist natürlich ein Augenblick, wenn alle auf mich gucken, weil ich viele kenne. Die Strategen gucken auf mich, denn ich bin ja ein alter Berliner, also eigentlich ein Neuköllner Straßenköter und das ehrt mich. Das ist wirklich eine geile Sache, die ich dann auch genieße.“

Jan Josef Liefers erklärte uns begeistert: „Ich kenne ihn schon so lange. Frank Zander begleitet mich meine ganze Kindheit, obwohl ich jetzt selber schon so alt bin. Ich staune über den Frank jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wie unverwüstlich und fit er ist. Er hat bei uns im Tatort mitgespielt im Münster Tatort. Das ist schon ein paar Jahre her, 10 oder 11 Jahre, und er hat sich nicht verändert. Seitdem das ist absolut erstaunlich und eine große Freude. Ich glaube, dass dieses Ding, was er da gemacht hat, diese Weihnachtsfeier für Obdachlose, dass das ein großer Motor für ihn ist und ein Faktor, warum er immer noch so steht wie eine Eins.“

Auch Pierre Sanoussi-Bliss findet es wichtig, dass es engagierte Menschen gibt. Pierre: „Großartig, dass es ein Bedürfnis ist für Frank Zander, egal, welche Altersgrenze er jetzt hat, weiterzumachen. Unabhängig auch von der Öffentlichkeit. Das finde ich großartig. Sich ich zu engagieren, obwohl sich immer mehr Leute zurückziehen ins Private, habe ich jedenfalls das Gefühl. Ohne Ehrenamtliche würde dieses Land schon lange zusammengebrochen sein.“