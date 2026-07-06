Heidi Klums Sohn Henry Günther Samuel beim New Faces Award Style

Beim New Faces Award Style im Berliner Telegraphenamt tummelten sich Prominente wie Designer Marcel Ostertag, Model Eva Padberg, Elena Carriere, Kim Hnizdo, Schauspielerin Helena Zengel, Daniel Donskoy oder Mariella Ahrens. Als internationaler Überraschungsgast tauchte er auf: Henry Günther Samuel. Der Sohn von Heidi Klum und Seal erschien in einem cremefarbenen Anzug. Der 20-Jährige strahlte gekonnt für die Fotografen und posierte auch mit Designerin Marina Hoermanseder, die an dem Abend als „All Star“ geehrt wurde.

Henry arbeitet bereits als Model. Für sein Leben hat er aber noch viel mehr Pläne. Henry erzählt uns, was er vor hat: „Ein Mix aus allem. Ich bin gerne kreativ. Ich liebe es zu malen. Ich liebe es spontan zu handeln, wenn es darum geht, Dinge möglich zu machen, ob es das Modeln ist. Ich liebe aber auch Fotografie. Es kann auch Musik sein. Es kann auch Schauspielerei sein. Es können viele verschiedene Dinge in Zukunft noch kommen. Ich konzentriere mich nicht nur auf eine Sache.“ Seine berühmte Familie ist er gewohnt. Henry: „Ich wurde da hinein geboren. Es war nicht meine Wahl, aber ich bin sehr glücklich und sehr dankbar. Ich mache das Beste aus den Möglichkeiten, die mir geboten sind.“

Schauspielerin Helena Zengel verriet uns, was sie privat am liebsten trägt: „Jogginghose! Immer Jogger oder irgendwelche weiten T-Shirts. Wenn ich bei mir zu Hause im Viertel herumlaufe, sehe ich aus so ein bisschen wie ein Assi. Und große Turnschuhe und Sonnenbrille.“

Und was trägt Model Kim Hnizdo zu Hause? „Gar nichts. Ich laufe den ganzen Tag rum, wie Gott mich geschaffen hat. Nein Quatsch! (lacht) Ich bin wirklich sehr unaufgeregt privat. Und ich style mich auch sehr unaufgeregt. Nicht so Standard-Mädchenstyle, sondern Supermodel-Chic. Sehr basic, aber irgendwie cool.“

Designer Marcel Ostertag fragten wir nach einem Ratschlag für Mode-Newcomer. Ostertag: „Auswandern! Also als kreativer Mensch würde ich nach London, nach Paris, nach Mailand, nach New York gehen. Also wenn es um Mode und Styling geht auf alle Fälle. Das sind die Plätze, wo es richtig spannend ist… Wir Deutschen sind ein tolles, sehr energetisches Volk, aber wenn es um Mode geht, sind wir manchmal leider sehr hinten weit dran.“

Model Eva Padberg gab ein paar Einblicke in ihr Privatleben. Eva verriet: „Wir haben ja jetzt seit einem Jahr ein Schulkind. Das heißt, bei uns steht jetzt der Urlaub vor der Tür. Den werden wir zum Teil in Deutschland verbringen und zum Teil auch in Frankreich. Wir freuen uns einfach aufs Ausschlafen und darauf, dass der Wecker morgens mal nicht klingelt.“