Sommerfest der Produzentenallianz in Berlin – Maria Furtwängler schwärmt von Sommer & Natalia Wörner flüchtet aufs Land

Dieses Sommerfest ist das alljährliche Gipfeltreffen der deutschen Film- und Fernsehbranche. Beim Fest der Produktionsallianz, der Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V., trafen sich am Tipi am Kanzleramt in Berlin viele Stars der Branche. Auf dem Teppich und im Getümmel zeigten sich Natalia Wörner, Maria Furtwängler, Axel Prahl mit Regenschirm, Devid Striesow mit Frau, Annabelle Mandeng, Detlev Buck, Tom Tykwer, Gesine Cukrowski, Lara Mandoki, Stefan Jürgens, Anja Kling, Gerit Kling, Jan Josef Liefers, Anna Loos, Sandra Maischberger, Sunnyi Melles, Klaas Heufer-Umlauf, Jannik Schümann, Katy Karrenbauer, Bettina Zimmermann mit Kai Wiesinger und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Ehefrau Elke Büdenbender. Im persönlichen Interview plauderten die Stars über den Sommer, aber auch über Themen, die sie beschäftigen.

Axel Prahl kam mit Hut und war klitschnass – aber glücklich. Prahl: „Wir sind glaube ich eine Dreiviertelstunde im Kreis gefahren um einen Parkplatz zu suchen und haben dann so knapp 1,5 km entfernt, haben wir geparkt. Und dann sind wir hierher gelaufen, im Regen. Es war toll!“

Natalia Wörner verriet: „Ich komme tatsächlich heute vom Land. Ich habe ein Haus auf dem Land und da war ich jetzt ein paar Tage und das ist immer total schön, wenn man dann so in die Stille geht und das tut ganz gut und auch der Wechsel. Ich mag das ganz gerne. Heute Morgen habe ich noch die Rehe beobachtet…“

Maria Furtwängler schwärmte über den Sommer in Deutschland: „Ich gehe viel in die Berge, wenn ich kann. Gehe spazieren, gehe schwimmen im See. Also ich genieße es sehr nicht am Mittelmeer, sondern hier zu sein.“ Die 59-Jährige kam auch über ihren Beruf ins Schwärmen. Furtwängler: „Schauspielerei ist im Grunde ein Beruf für große Kinder. Man darf sich immer wieder ausprobieren, in neue Rollen schlüpfen. Das haben wir als Kinder schon gemacht. Insofern ist es immer wieder, wenn man eine schöne Rolle hat, ein schönes Drehbuch – mein Gott und dafür werde ich auch noch bezahlt!“

Der Regen hatte sich später verzogen und man plauschte an der frischen Luft mit dem Bundespräsidenten und mit Kollegen. Ein toller Sommerabend für die Stars der Branche…