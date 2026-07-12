Carmen Electra mischt Berlin auf – Warum sie abstinent lebt…

Getümmel mitten auf der Straße als ein echter Hollywoodstar ankommt! Ausnahmezustand als Carmen Electra als Stargast des Abends bei der Sommerparty beim In-Italiener „Casa Bellucci“ am Berliner Kurfürstendamm auftauchte. Die Schauspielerin wurde sofort von vielen Fans umringt und musste Fotos und Bojen signieren. Carmen Electra kam ganz in Rot und zeigte viel Haut beim Posieren. Mit ihrer Rolle in der Kultserie Baywatchgilt die heute 54-Jährige als eines der berühmtesten Sexsymbole der 1990er und 2000er-Jahre.

Im persönlichen Interview verriet Carmen Electra, dass ihre Großmutter eine Deutsche ist. Ob sie selbst die Sprach beherrscht? Carmen: „Leider nein! Ich wünschte, ich könnte es. Wir haben es probiert, aber es war ein Desaster. Deutsch ist so eine schwere Sprache.“

Wie Baywatch, die erfolgreichste TV Serie der Welt, ihr Leben damals verändert hat? Carmen: „Es hat mir weltweite Aufmerksamkeit geschenkt. Es brachte mich hier nach Deutschland. Hier kam es im Fernsehen. Es ist wirklich großartig!“

Über ihr Schönheitsgeheimnis sagt sie uns: „Es gibt keines! Ich lebe einfach mein Leben, so wie ich es leben will. Ich mache nur die einfachen Dinge, die sowieso jeder andere auch macht. Ich versuche mehr Wasser zu trinken. Ich mag keinen Kaffee, also trinke ich ihn nicht. Aber ich trinke Coca-Cola. Ich lebe abstinent, daher trinke ich keinen Alkohol. Als ich noch etwas getrunken hatte, fühlte ich mich müde. Jetzt fühle ich mich besser. Viel frischer. Es ist gut mal eine Pause zu machen und in Kontakt mit dem inneren Kind zu sein.“

Über Fehler im Leben sagt sie: „Nein, ich bereue nichts. Man kann das Leben nicht leben und sich über dumme Fehler ärgern, die man in der Vergangenheit einmal gemacht hat.“

In Sachen Liebe gab es in ihrem Leben viele Schlagzeilen um Carmen. Zu ihren Verflossenen zählen Prince, Dennis Rodman oder Tommy Lee. Ihre Wünsche für die Zukunft formuliert sie so: „Eine neue Liebe finden den perfekten Mann finden. Vielleicht hat er ein Kind. Das wäre wirklich schön! Und einfach das Leben leben und genießen.“

Micaela Schäfer hatte den Besuch des Hollywoodgastes eingefädelt. Ihrem Ex-Freund Adriano Hess gehört das Restaurant. Julian F.M. Stoeckel und sein Freund Marcell hatten sich eine ganz besondere Überraschung ausgedacht und überreichten Carmen eine ganz nach ihrem Vorbild gestylte Baywatch Barbie.

Julian FM Stoeckel und Carmen Electra

Carmen Electra bekam ein Barbie Puppe geschenkt

Das Rücken-Tattoo von Carmen Electra…

Carmen Electra umringt von deutschen Reality Stars.

Schauspielerin Eva Habermann