International Emmy Cocktail Prolongé – Regina Ziegler will 100 werden

Beim International Emmy Cocktail Prolongé 2026 im Schlosshotel Berlin versammelte sich das Who’s Who der deutschen Film- und Fernsehbranche zu einer glamourösen und unvergesslichen Sommernacht. Dabei wurde auch die Emmy Trophäe gezeigt, die Regina Ziegler als Produzentin einst gewonnen hat. Nach der Jury Sitzung der Emmy Awards wurde gefeiert. Als herzliche Gastgeberin des exklusiven Events sorgte Produzenten-Legende Regina Ziegler im prachtvollen Ambiente für ausgelassene Stimmung. Mit dabei viele Stars wie Simone Thomalla mit ihrem Lebensgefährten René, Mariella Ahrens mit Freund Marco van Dré, Ina Paule Klink, Anne-Marie Waldeck, Mirja du Mont, Eva Habermann, Larissa Marolt, Caroline Beil oder Tina Ruland. Das heißeste und zugleich durchsichtigste Outfit trug Shooting-Star Helena Zengel.

Deutschlands erfolgreichste Filmproduzentin verriet im Interview, wie alles vor über 50 Jahren anfing. Regina Ziegler (82): „Da musste ich ganz schön ackern, dass sie gemerkt haben, dass diese Frau, nämlich ich, ich habe meinen ersten Spielfilm auf Pump und auf Pump und auf Pump mit 120.000 Mark damals (gemacht). Ich dachte ich wäre tot. Und da war dann die Anerkennung. Selbst Arthur Brauner rief mich an und sagte, ich glaube an sie. Und das ist doch auch was Feines.“ Regina versprach uns: „Ich lass krachen es geht los. Ich werde 100 und bis dahin will ich noch ganz viel produzieren… Ich hatte gerade wieder so eine Generaluntersuchung, war aber alles toll und dann hat mein Arzt – und das fand ich ganz toll – gesagt, er findet es wunderbar, dass ich nicht an Rente denke!“

Das Paar des Abends war wohl Mariella Ahrens mit ihrem Freund Marco. Sie posierten total verliebt für die Kameras, dass die Funken sprühten. Marco im Liebes-Interview über Mariella: „Das Besondere ist einfach, dass wir wirklich ein wunderschönes Leben zusammen haben und sie mich mit vielen, vielen Dingen immer wieder aufs Neue überrascht… Es gibt wirklich immer wieder so Momente, wo sie wirklich mein Herz berührt.“ Mariella erwiderte über ihren Liebsten: „Ab einem gewissen Alter weiß man ja, was zu einem passt und was nicht. Es macht ihn besonders für mich, dass ich ihn gefunden habe unter all diesen Millionen von Menschen, die es gibt und dass wir so gut zusammenpassen. Wir harmonieren einfach zusammen sehr gut.“

Simone Thomalla sprach mit uns über die Schauspielerei und sagte: „Das Besondere, Einzigartige an diesem Beruf ist, dass glaube ich nichts wiederholbar ist. Man hat nie einen Ablauf, der immer gleich ist. Es ist jeder Tag anders, jede Rolle ist anders. Jedes Gefühl für eine Rolle ist anders… Wenn man nur dieses eine Leben hat und dann die Möglichkeit hat, durch die Schauspielerei durch die Rollen eben in viele Leben zu schlüpfen, ist das glaube ich eine große Bereicherung…“

Für Mirja du Mont kann es derzeit nicht heiß genug sein. Sie gestand: „Ich liebe den Sommer. Ich werde mich nicht beschweren. Ich beschwere mich auch nicht über 40 Grad. Ich bin einfach kein Winter-Mensch. Alle haben so gute Laune und man kann so schöne Sachen anziehen. Ich finde es einfach toll!“ Ob es einen neuen Partner in ihrem Leben gibt? Mirja: „Darüber rede ich nicht. Seit ich 17 Jahre verheiratet war und alles in der Öffentlichkeit war, würde ich nie wieder meine Beziehung, die ich hätte oder nicht hätte, oder mit wem ich mich date, würde ich nicht mehr öffentlich machen.“ Sie sprach aber auch über die gesellschaftlichen Dinge, die sie bewegen wie zum Beispiel Altersarmut in Deutschland.