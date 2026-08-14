Katja Krasavice – Diese Gäste kamen zur Mega-Party zum 30. Geburtstag

14. August 2026 14. August 2026

Katja Krasavice bei ihrer Geburtstagsparty

Roter Teppich und Blitzlichtgewitter im Ballhaus Berlin. Zu Ihrem 30. Geburtstag hatte Rapperin Katja Krasavice eingeladen. Es kamen jede Menge Prominente wie Oliver Pocher, Olivia Jones, Joelina Drews, Jenny Frankenhauser, Claudia Obert mit Freund Max, Prinz Marcus von Anhalt, Bert Wollersheim, Julian F.M. Stoeckel mit Freund Marcell oder Micaela Schäfer mit ihrem neuen Freund Dirk. Im Vorfeld der großen Sause gab es einige Schlagzeilen, weil Katja erklärt hatte, sie habe auch Alt-Bundeskanzlerin Merkel zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen.

Micaela Schäfer und ihr neuer Freund Dirk

Katja Krasavice mit weißem Kleid und Schleier

Erst als alle Gäste vor Ort waren, schwebte Katja Krasavice ganz in Weiß mit Schleier ein, rauschte durch die Menge und posierte mit gewohnt nackter Haut für die Kameras. Im persönlichen Interview verriet uns Katja, wie es sich mit 30 anfühlt: „Geil, sehr toll!“

Katja Krasavice

Worauf sie am meisten stolz ist in ihrem Leben? Katja: „Ich bin am meisten stolz darauf, dass ich mir nie etwas sagen lassen habe, dass ich zu 90 % in meinem Leben immer alles nach meinem Kopf gemacht habe.“ Wie Katja heute auf ihre Karriere und ihren Erfolg blickt, erklärt sie so: „Krass auf jeden Fall, unreal, surreal, aber es geht alles so schnell, dass man das gar nicht so schätzen und verstehen kann. Also ich schätze das jetzt mehr als in dem Moment als es war, weil in dem Moment ist alles so schnell.“ Eigentlich war auch Angela Merkel eingeladen. Katja erklärt: „Sie weiß wer ich bin und Sie weiß, dass ich sie Liebe und das reicht mir. Und ich werde sie treffen. Ich weiß es. Und dann werden wir einen Kaffee trinken…“ Würde Katja in die Politik gehen, würde sie sich für Frauen stark machen. Katja erklärt: Mir ist einfach nur wichtig, dass Frauen mehr gepusht werden, mehr akzeptiert werden in jeder Art und Form. Und vor allem auch dass Periodenprodukte kostenlos sind. Dass einer Frau geglaubt wird wenn sie sagt, ich wurde vergewaltigt… Wenn mir irgendetwas passiert, irgendeine Körperlichkeit mit einem Mann, der mich anfasst, weiß ich einfach, dass mir zu einer hohen prozentzahl nicht geglaubt wird…“

Claudia Obert über Katja Krasavice: „Es macht sie so besonders, dass sie so besonders ist. Den seinen gibt’s der Herr im Schlaf. Sie gehört halt dazu. Das kannst du nicht kaufen. Das kannst du nicht trainieren. Sie hat diese Gene… Und ihr ist nichts peinlich. Sie ist bodenlos, schamlos, alles! Und es schockt die Leute und das lieben die Leute und ich liebe es auch.“

Oliver Pocher wünscht ihr: „Gesundheit, vor allem und bei ihr auch im mentalen Bereich, dass man gut durch eine etwas schwierigere Phase durch kommt.“

Micaela Schäfer: „Ich finde es toll, dass Katja so eine fette Sause macht an ihrem 30. Geburtstag, dass sie jetzt auch zu ihrem Alter steht, weil wie viele Frauen haben Angst vor ihrem Alter…“

Prinz Marcus von Anhalt: „Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass sie so ein Superstar geworden ist und ich muss sagen Katja ist eine krasse B****.“

Jenny Frankenhauser: „Ich wünsche ihr ewige Gesundheit und dass sie immer glücklich ist.“

Olivia Jones schätzt an Katja: „Dass sie sich weiterhin einsetzt für Minderheiten und dass sie weiterhin auch die Emanzipation neu definiert, was sie gemacht hat. Für Millionen von Frauen, aber auch von queeren Menschen und sie hat sich ganz früh für die Rechte der LGBTQ Community eingesetzt und das freut mich natürlich sehr. Das können wir gerade im Moment in diesen harten Zeiten gut gebrauchen.“

Auf ihrer Party performte Katja Krasavice dann einen ihrer Songs live auf der Bühne und räkelte sich dabei in einem XXL Champagnerglas…

Kult-Gastronom Redo

Bert Wollersheim

Die Hände von Bert Wollersheim…

Joelina Drews mit Freund Adrian

Schönheits-Chirurg Dr. Fatemi mit Begleiterin

Julian F.M. Stoeckel und Freund Marcell Damaschke

Olivia Jones und Julian F.M. Stoeckel

Micaela Schäfer mit Freund Dirk

Micaela Schäfer mit Freund Dirk

Katja Krasavice

Prinz Marcus von Anhalt mit seiner Begleiterin

von TIKonline.de

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