Hayden Panettiere stirbt mit nur 36 Jahren

Trauer um Schauspielerin Hayden Panettiere. Wie ihr Management und US-Medien am 17. August 2026 bestätigten, ist Panettiere im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Die genaue Todesursache und die Umstände wurden zunächst nicht öffentlich bekannt gegeben. Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Hayden Panettiere wurde schon in frühen Kindertagen durch Werbespots, Serien wie Ally McBeal sowie den Film Gegen jede Regel bekannt, ehe ihr 2006 mit der Erfolgsserie Heroes der weltweite Durchbruch gelang. Für ihre Rolle in der Dramaserie Nashville erhielt sie später zwei Golden-Globe-Nominierungen als beste Nebendarstellerin. Jahrelang stand sie zudem durch ihre Beziehung mit dem ehemaligen Box-Weltmeister Wladimir Klitschko im Rampenlicht, mit dem sie die 2014 geborene Tochter Kaya hat.

Hier unser Interview mit Hayden aus dem Jahr 2016: