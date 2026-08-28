Dieter Hallervorden zurück im Theater – Für Kultur und gegen die AfD

Es ist die 18. Spielzeit des Schlosspark Theaters, die Schauspiel-Legende Dieter Hallervorden als Intendant und Geschäftsführer einläutet. Bei der Jahrespressekonferenz (26.8.2026) stellte Hallervorden an der Seite seiner Tochter Nathalie (Co Intendantin) und Ehefrau Christiane das Programm der neuen Saison vor. Dazu erschienen auch viele Schauspieler seines Ensembles wie Kai Wiesinger, Heinrich Schafmeister oder Brigitte Grothum. Mit allen Schauspielern posierte Hallervorden vor seinem Theater…

Zuletzt sorgte Hallervorden für Aufsehen, weil er den Wahlkampf der CDU in Sachsen-Anhalt unterstützt und sich ausdrücklich gegen die AfD positioniert. Dazu erklärte der 90-Jährige in der Pressekonferenz: „Ich bin ja sehr aktiv tätig im Wahlkampf von Sachsen-Anhalt. Dort liegt seit Monaten die AfD natürlich mit 40 % oder 41 % in der Führung, und es ist eben mein Ziel, eventuell dazu beizutragen, dass die AfD die Regierung in Sachsen-Anhalt nicht übernehmen kann… Die Auseinandersetzungen mit dem Gegner sind – in Anführungsstrichen – alles andere als zimperlich. Die scheuen nicht vor Schlägen unter der Gürtellinie zurück und so weiter. Man muss da einiges einstecken, das wusste ich ja im Vorhinein.“

2008 hat Hallervorden das Theater übernommen. Er erinnert sich: „Ich habe ja das erste Jahr benutzt, um alles zu restaurieren und die Büste von dem ehemaligen Intendanten Boleslaw Barlog wieder aus dem Keller zu holen und das Theater wieder spielfähig zu machen. Wir haben 30.000 Meter Kabel verlegt, wir haben neue Scheinwerfer, ein neues Lichtpult, ein neues Tonpult eingebaut… Mein Geld quasi schön ein bisschen verteilt an alle Leute, die dabei waren, um unter Beachtung aller Denkmalschutzauflagen alles wieder neu zu gestalten. Und wenn das dann dazu führt, dass das Theater eine sehr gute Auslastung hat und dass man 17 Jahre anscheinend ordentlich geführt hat, dann kommen da schon so kleine Stolzgefühle auf.“

Woher der Schauspieler und Intendant seine Energie nimmt, erklärt er so: „Für mich ist Ruhestand ein Gräuel. Ich bevorzuge absolut nach wie vor den Unruhestand. Solange mich die Beine allein auf die Bühne tragen, solange der Kopf noch mitmacht und solange unten noch zwei, drei Leute sitzen, die mich sehen wollen, bleibe ich bei diesem Beruf… Was wirklich alt macht, ist Untätigkeit.“

Über seine Fitness sagt er: „Ich mache jeden Tag vorm Frühstück eine Stunde Sport, das hilft. Außerdem halte ich mich bei Rauchen und bei Nikotin und bei Alkohol tunlichst ein bisschen zurück.“

Hallervorden scheut sich nicht vor dem Thema Politik in seinem Theater. Anfang September feiert die Komödie „PUTSCH – Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie“ seine Premiere. Hallervorden erklärt: „Ich zeige damit meine Risikobereitschaft, weil sicherlich ist es so, dass ein großer Teil des Publikums eben anderer Meinung sein wird, aber ich bin in der DDR in großer Opposition zum System aufgewachsen. Das heißt, ich habe eine große Freiheitsliebe entwickelt. Ich bin ein sehr politischer Mensch. Deswegen glaube ich, dass es genau das Richtige ist, was wir da jetzt tun als Eröffnung der 18. Spielzeit.“

Dieter Hallervorden positioniert sich gegen die AfD, auch weil sie für ihn eine Bedrohung der Kultur darstellt. Er sagt: „Wenn Kulturschaffende unter massiven wirtschaftlichen Druck geraten, weil Fördermittel laut AfD ja nur noch nach Kriterien des politischen Wohlverhaltens vergeben werden, dann wird die Kulturlandschaft aber ganz schön eintönig und öde. Denn wenn jede Kreativität nur möglich ist unter Beachtung von amtlichen Vorgaben, also unter Zensur, dann was soll da Neues entstehen?“

Seit seiner Positionierung gegen die AfD musste Hallervorden auch mit Anfeindungen klarkommen. Er erzählt: „Die meinen, ich hätte mich von der CDU kaufen lassen […]. Es ist wirklich so ein grauenvoller Schmutz. […] Es hat keinen Zweck, mich damit groß auseinanderzusetzen, weil die erreicht man ja auch nicht mehr.“

Zwar unterstützt Hallervorden Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Sven Schulze (CDU), nicht aber unbedingt Kanzler Merz. Hallervorden stellt klar: „Ich mache das unter landespolitischen Voraussetzungen. Im Bund würde ich nach den Enttäuschungen, die Merz uns bereitet hat, garantiert nicht Wahlkampf machen.“

Heinrich Schafmeister sagt uns über Hallervorden: „Mit dem kann man sich hervorragend streiten. Im guten Sinne streiten. Das ist für mich in Demokratie. Das sollten wir viel mehr wahrnehmen. Ich finde das Klasse was er jetzt in Sachsen-Anhalt macht. Ich teile das gar nicht immer, seine Meinung. Aber, dass er das so macht, finde ich riesig.“

Brigitte Grothum meint: „Ich finde das sehr mutig von ihm… Dass er sich um die Zukunft dieser Welt und der Menschen, die wir beide gar nicht mehr erleben werden, dass er sich so viel Gedanken macht und so viel Kraft aufwendet… Ich bewundere das.“

Das ganze Interview mit Dieter Hallervorden im Video gibt’s hier!