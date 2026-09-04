Barbara Schöneberger beim „Goldenen Computer“ – Eine Million Follower dank „sexy Content“

Beim Red Carpet bei der Verleihung des GOLDENEN COMPUTER erschien Barbara Schöneberger nicht allein. An ihrer Seite, ein kleiner humanoider Roboter. Mit der Preisverleihung werden die innovativsten Ideen, die besten Geräte sowie die praktischsten Alltagshelfer der Technikwelt ausgezeichnet. Barbara Schöneberger gab uns nach ihrer sechswöchigen Sommerpause ein unterhaltsames, persönliches und humorvolles Interview.

Barbara Hand in Hand über den Roboter: „Ich mag ja Haare auf der Brust, aber es ist ja kein Mann. Was ist es denn?“ Sie ist sicher: „Der wird demnächst wahrscheinlich mein Job übernehmen. Deswegen gut, dass man den Nachfolger schon mal kennenlernt.“

Wie technik-affin sie selbst ist? Barbara: „Ich fürchte, ich lebe sehr analog, deshalb habe ich immer total Lust, in die Technik Ausflüge zu machen, aber ich würde sagen, mein Leben ist sehr analog. Ich mache Lichtschalter noch mit der Hand an und aus. Ich lebe noch so analog, dass ich manchmal gar nicht weiß, wie bei uns zu Hause der Fernseher angeht… Kinder können alles und ich finde es gibt auch so Themen, in denen kann man sich auch mal ruhig von Männern helfen lassen. Ich bin da nicht der Typ, der sich die ganze Zeit von Männern helfen lässt…“

Der große Stolz von Barbara Schöneberger ist, dass sie jetzt eine Million Fans bei Instagram hat. Barbara erzählt: „Ich habe eine Million Follower seit diesen Ferien. Ich habe diese mit sexy Content erkauft, kann man sagen…“ Eine Million Fans und geholfen hat der Bergdoktor! Barbara: „Mein Kollege Hans Sigl der Bergdoktor hat gesagt komm die letzten 9000 bis zu einer Million kriegen wir jetzt hin und dann hat er gesagt, du musst ein bisschen sexy Content machen und da habe ich mich so geräkelt und dann hat es tatsächlich funktioniert. So einfach ist es! Aber nicht nachmachen liebe Kinder zu Hause!“ Sie scherzt über Hans Sigl: „Er ist fast immer an meiner Seite, der Bergdoktor. Das Gute ist, medizinischen Beistand dabei zu haben.“

DER GOLDENE COMPUTER: Die Gewinner 2026