Nino de Angelo verkündet Karriere-Aus

Im Hotel Sheraton Esplanade in Berlin stieg die Sommerparty des Promi-Blogs AEDT („Am Ende des Tages“). Viele Stars wie Dieter Hallervorden, Gerit Kling, Nino de Angelo, Prinz Frederic von Anhalt, René Koch oder Katharina Gerhardt feierten. Besonders war das Wiedersehen mit Nino de Angelo (62). Der Sänger hat gerade seine Tour beendet, ein Weihnachtsalbum produziert und er plant sein Karriereende. Spätestens 2030 soll Schluss sein. Nino hat mit TIKonline.de Klartext gesprochen über sein bewegtes Leben.

Über Alkohol sagt er: „Ich habe ja oft genug aufgehört, um zu wissen, dass es besser ist, wenn ich ab und zu etwas trinke, weil diesen Stress tue ich mir nicht an, nicht zu trinken… Man muss halt die Balance halten. Ich sage mal kontrolliert versacken. (lacht)“

Er hatte vor einigen Jahren Krebs, lebt mit COPD, war pleite. Was ihn wieder aufbaute, formuliert er so: „Der Glaube an mich selbst, die Liebe zu mir selbst, sehr, sehr wichtig… Was mich immer gerettet hat, war die Liebe zu meinen Kindern und die Liebe meiner Kinder zu mir. Das hat mich immer gerettet und Menschen, die mich lieben.“

Und dann verkündet er das Ende seiner Karriere: „Als nächstes mache ich dieses Weihnachtsalbum. Dann mache ich noch einen Rockalbum und noch eine große Tour, aber das wird erst 2028, 29 oder 30 sein, weiß ich noch nicht. Je nachdem wie ich mich fühle. Und dann ist Schluss!“

Warum? Nino: „Weil ich keine Lust mehr habe!… Ich wollte immer nur eins, schuldenfrei werden, genug Geld haben, um mich zurückzuziehen und das ist nun der Fall. Der ist eingetreten. Ich werde noch einmal mit einem großen Knall abtreten. Ein sensationelles Album und dann sage ich einfach tschüss und lebe mein Leben.“

Was danach kommen soll erklärt Nino so: „Es ist doch wunderschön, nichts zu tun. Das ist das Schönste, was es gibt. Einfach nur das zu tun, woran man Spaß hat. Ob das Essen, Trinken, Kochen, Schafe züchten. Irgendwas wird mir einfallen. Vielleicht produziere ich mal mein eigenes Olivenöl. Ich weiß nicht. Irgendwas tun, ich werde mich schon beschäftigen. Aber ich will aus diesem Hamsterrad raus und das kann ich mir jetzt erlauben. Und alles ist gut. Ich habe alle meine Ziele erreicht.“

Rückblickend auf den Anfang seiner Karriere und „Jenseits von Eden“ sagt er: „Ich war 18 Jahre alt. Mit 19 war ich das erste Mal Millionär… Es kam alles zu schnell eigentlich. Ich musste erstmal das Leben lernen und Erfahrung sammeln um irgendwie die Balance zu kriegen. Es ist schon nicht einfach für junge Künstler, Erfolg und Misserfolg zu verkraften. Ich kann mittlerweile beides.“

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