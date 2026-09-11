Bertelsmann Party 2026 – Samuel Koch übers Vaterglück, Sylvie Meis über ihre Traum-Karriere

Großer Star Auflauf in der Bertelsmann Repräsentanz unter den Linden in Berlin. Zur legendären Bertelsmann Sommer-Party kamen Prominente, wie Sylvie Meis, Francis Fulton-Smith, Jean Michelle Jarre, Franziska Knuppe, Hera Lind, Dominic Raacke, Monica Lierhaus, Jenny Elvers, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Samuel Koch, Sebastian Fitzek, Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger, Olivia Jones, Thure Riefenstein, Dieter Hallervorden und Ehefrau Christiane, Jens Spahn und Ehemann Daniel Funke, Cathy Hummels oder Ludger Pistor. Die Gastgeberin Liz Mohn begrüßte die VIPs persönlich.

Schauspieler Samuel Koch wurde kurz vor Weihnachten zum ersten Mal Papa eines Sohnes. Er erzählte, wie er diesen Sommer verbracht hat: „Sehr familiär! Und wenn man jetzt so frisch in München wohnt, da hatte ich auch viel Familienbesuch. Mein Bruder hat so schön gesagt, wenn man in München wohnt, muss man gar nicht in den Urlaub fahren. Vielleicht hat er ein bisschen Recht. Deutschland ist glaube ich schöner als man denkt.“ Er genießt das Leben mit seiner Familie: „Für mich ist Familie so wichtig, dass ich sie für eine der wichtigsten kleinsten Institutionen der Demokratie halte, in der man in meinem Fall mit drei Geschwistern alles lernt, was man so in der Gesellschaft schonmal braucht, vieles zu teilen, auf sein Recht zu verzichten, zu lieben, wie man halt in einer Gemeinschaft lebt. Für mich ist Familie unfassbar kostbar.“ Wie sich sein Vaterglück anfühlt? Samuel: „Ich bin jetzt gerade neu darin absurde, viele, intensive Gefühle neu einzuordnen. Ich kann es noch gar nicht gut verbalisieren. Das machen die in Spanien glaube ich noch besser. Die haben sogar Schulfächer wie emotionale Intelligenz und sowas. Da brauche ich noch Nachhilfe.“

Jenny Elvers hat in diesem Sommer vor allem ihr Umzug bewegt. Jenny: „Vom Dorf mitten in die Stadt, in die HafenCity. Das ist was ganz Neues für mich. Ich habe ja vorher auch mit meinem Sohn zusammengelebt, dann ist er vor zwei Jahren ausgezogen und irgendwann habe ich dann doch gesagt, es wird Zeit, dass die Mama sich jetzt auch bewegt. Jetzt wohne ich mitten drin im Leben und das ist total spannend.“

Sylvie Meis erschein in einem gelben Blumenkleid und erzählte wie sie den Sommer erlebte: „Ich hatte einen sehr schönen Mix zwischen Urlaub und Zeit mit meinem Sohn und Job und einfach zu Hause zu sein ehrlich gesagt und auch mal die Zeit in Hamburg zu genießen.“ Sylvie erinnerte sich aber auch an die Anfänge ihrer Karriere und erzählte von damals: „Ich hatte natürlich große Träume und natürlich auch Träume, wo ich gedacht habe, ja können die irgendwie wahr sein? Damals hatte ich keine Kontakte in die Fernsehwelt. Ich habe nicht dort gewohnt, wo alles passiert ist. Ich war wirklich auf dem Dorf, weit weg von allem und. Trotzdem weiß ich jetzt, dass ich damals das richtige Mindset hatte und gut wusste zu visualisieren, dass ich das schaffen könnte. Es war einfach ein Traum und den habe ich wahr gemacht.“

Olivia Jones erzählte uns, was sie in den letzten Wochen und Monaten erlebt hat: „Ich war auf Ibiza. Ich war auf Gran Canaria, auf Sylt – und es war einfach toll! Ich war in Köln als es so heiß war. Da waren 42 Grad. Im Hotel ist die Klimaanlage ausgefallen. Ich habe viele saunabesuche auch gemacht, aber ich habe das total genossen.“ Olivia nahm auch Stellung zur Lage der Nation: „Ich erlebe die Stimmung extrem gereizt und polarisiert, dass irgendwie Argumente gar nicht mehr gehört werden, dass eine unheimliche Wut herrscht, die natürlich auch von rechten Parteien geschürt wird, was auch deren Programm quasi ist. Es macht mir große Sorgen, dass wir queere Menschen dämonisiert werden, als würden wir irgendwelchen Leuten etwas wegnehmen wollen. Wir wollen nur gleiche Rechte haben, in Frieden leben, wie eigentlich jeder. Unsere Freiheit ist in Gefahr, Demokratie. Es sind sehr schwierige Zeiten, aber ich glaube, dass die Liebe gewinnen wird.“

Francis Fulton-Smith ist viel positiver gestimmt: „Ich erlebe die Stimmung großartig. Es ist glaube ich immer auch ein Mindset. Wie viel ziehe ich mir rein von den anderen oder wie viel lebe ich aus mir heraus? Umbruch ist immer gut, Wandel ist immer gut. Das ist der Kreislauf der Natur. Think positive und alles wird gut!“