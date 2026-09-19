Kindertag 2026 – Moritz Bleibtreu übers Windelnwechseln, Tom Beck mit schwangerer Ehefrau

Am 20. September ist der Weltkindertag. Grund genug, bereits kurz zuvor zu feiern. Dazu hatte ein Süßwarenhersteller rund 50 Kinder nach Berlin eingeladen und mit prominenten Gästen eine spielerische Sport-Olympiade gestartet. Mit dabei: Schauspieler Moritz Bleibtreu (mit Ehefrau im Schlepptau), Tom Beck mit seiner schwangeren Ehefrau Chryssanthi Kavazi, Profitänzer Massimo Sinato und Sängerin Anna-Carina Woitschack. Bei lustigen Geschicklichkeitsspielen wie Bälle-in-Hose-Werfen, Ballhüpfen oder Parcours gaben die VIPs alles für ihre Mannschaften. Anna-Carina Woitschack führte ihr Team zum Sieg…

Moritz Bleibtreu sprach mit uns sehr persönlich im Interview. Über seine Kindheit sagte er: „Meine Kindheit war relativ wild, höchstwahrscheinlich ziemlich ungewöhnlich, Einzelkind, alleinerziehende Schauspielerin, ist ein bisschen schwierig, so aber sehr schön und sehr kreativ…“ Der 2-fach Familienvater erklärte über das Vatersein: „Man muss zu jeder Zeit das Gefühl geben, dass man da ist, dass man ernst nimmt, was Kinder einem zu sagen haben. Es ist egal wie klein sie sind, dass es eine valide Meinung ist, auf die man auch so eingehen muss. Ansonsten mein Lieblingszitat über Pädagogik… Wenn sie klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel!“ Ob er Windeln wechseln kann? Moritz: „Toll, Maschine! Also Windeln wechseln. Meine Frau sagt immer boah, wie machst du das so schnell? Ich kann es mittlerweile richtig gut. Tack, tack, klack, zack…“

Aber auch Tom Beck ist nicht schlecht im Umgang mit Windeln, Baby Nr. 3 ist im Anmarsch. Tom sagt: „Da würde ich mir tatsächlich eine sehr gute Note geben. Also bei anderen Dingen bin ich bescheidener. Ich wechsle auch wahnsinnig leidenschaftlich gern Windeln… Ich mache das glaube ich mit sehr viel Sorgfalt und perfektionistisch schon fast.“ Chryssanthi Kavazi: „Du bist der Windelspezialist!“ Die beiden plauderten aber auch über die letzten Wochen: „Der Sommer war stressig, aber auch total schön. Wir waren in Griechenland bei meiner Familie, nach einer sehr langen Zeit wieder. Es war komplett Familienurlaub… Wir haben eigentlich nur gegessen und waren am Strand!“ Das Schauspielerpaar hat sich bewusst für Kinder entschieden und möchte ihnen Werte fürs Leben mitgeben. Chryssanthi: „Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt in der Zeit, in der wir uns befinden, zusammenhalten und dass wir uns nicht bekriegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass wir unseren Kindern die richtigen Werte mitgeben.“

Anna-Carina Woitschack sagte uns: „Kinder sind sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Ich bin immer unter Kindern aufgewachsen. Ich bin ja Puppenspielerin eigentlich von Beruf. Das heißt, ich habe immer mit Kindern gearbeitet und deshalb freue ich mich mit den Kindern heute zu spielen und Zeit zu verbringen… Ich liebe Kinder sehr. Ich bin dreifache Tante. Mein Bruder hat ordentlich vorgelegt und ich würde auch irgendwann gern Mama werden.“ Ob es denn schon den richtigen Mann in ihrem Leben gibt? Anna-Carina: „Da sagen wir jetzt nichts dazu. Also ich bin sehr glücklich und wenn es dann passt, dann passt es. Dann sind Kinder auf jeden Fall mal ein Thema.“

Massimo Sinato war sehr emotional und erklärte: „Ich bin im Hier und Jetzt mit meiner Familie sehr, sehr glücklich und ich wünsche mir einfach, dass es so bleibt.“ Dann wurde er nachdenklich und erklärte: „Meine Mutter ist in meinem Alter leider verstorben. Ich wünschte mir, sie wäre noch hier. Ich würde alles geben, dass sie hier wäre. Dem ist nicht so und deswegen weiß ich wie es ist, wenn man einfach früh gehen kann und man muss den Moment genießen.“