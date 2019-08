Neuer Look zur Presseball Sommergala – Christine Neubauer verliebt mit blonden Locken!

Promi-Auflauf vor dem Schloss Charlottenburg in Berlin! Stars wie Jürgen Prochnow, Christine Neubauer, Hardy Krüger Jr., Gil Ofarim, Reiner Schöne, Jenny Elvers, Gitta Saxx und Katrin Wrobel kamen zur Sommergala des Presseball Berlin.

Beim Posieren vor dem Schloss zeigte sich Jürgen Prochnow mit Ehefrau Verena Wengler. Er freut sich auf seine nächste Filmrolle in den kommenden Wochen, wo er einen Opa spielt. Allerdings verriet er: „Die Regisseurin ist ganz verzweifelt. Die meinte ich sehe viel zu gut aus für den Opa. Ich bin ja auch Opa, vierfacher…“ Wie sich der 78-Jährige fit hält? Prochnow: „Meine Frau pflegt mich so gut. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Seit einiger Zeit kann ich das leider nicht machen, weil ich mit dem Knie etwas gehabt habe. Ansonsten gehe ich mit dem Hund dreimal am Tag lange spazieren. Das hält auch fit.“

Christine Neubauer machte zuletzt mit ihren neuen blonden Haaren Schlagzeilen. Ihre Haarpracht ist jetzt noch mit Locken gekrönt! Sie kam mit ihrem Freund José Campos. Christine sagte über ihre neue Frisur: „Es war allein aus Laune und dass man immer, wenn man Lust hat, auch mal was Neues ausprobieren sollte. Auch mit sich selbst. Das hat nicht immer einen persönlich psychologischen Grund dahinter sondern einfach, dass man Spaß dran hat was Neues auszuprobieren.“ Wie José seine neue Frau gefällt? José: „Wunderschön, speziell!“ Christine Neubauer über ihr Liebesglück: „Glück ist ein Gefühl und das ist zwischen uns und das ist einfach gut. So starke Gefühle sollte man nicht zerreden.“

Jenny Elvers kam ohne ihren neuen Freund (dafür mit Gitta Saxx) und erklärte: „Der konnte heute nicht, leider. Und Paul konnte auch nicht, leider. Alle verhindert. Und da habe ich gesagt Gitta zieh dir ein Kleidchen an und komm mit.“

Bei lauen Temperaturen wurde in der Großen Orangerie und im Schlossgarten kräftig und stilvoll gefeiert. Showacts des Abends waren Andrej Hermlin sowie Popstar Kate Ryan und Supertalent-Star Leo Rojas.