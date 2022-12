Charlene und Albert von Monaco – Das Glück der Fürstenfamilie

Was für ein Fest war es am 19. November in Monaco. Nationalfeiertag im Fürstentum. Kurz gegen Mittag trat Fürstin Charlene mit ihren beiden Kindern an den Palastbalkon. Ehemann Fürst Albert war zunächst vor dem Palast auf dem Platz, verlieh Orden.

Im vergangenen Jahr fehlte Charlene erstmals am Nationalfeiertag. Ihre Kinder hielten Plakate vom Balkon mit der Aufschrift „Mama wir vermissen dich“. Begründung des Palastes: Charlene war krank. Nun sahen wir die Fürstenfamilie endlich wieder vereint. Charlene trug ein weißes Gewand, einen Hut und elegante Ohrringe. Monacos Thronfolger Prinz Jacques zeigte sich ganz wie der Papa in einer Uniform mit Mütze. Seine Zwillingsschwester Prinzessin Gabriella trug ein rotes Kleid. Das Prinzenpaar vergnügte sich am Balkon während unten Musikkapellen, die fürstliche Garde, Polizei und Feuerwehr zur Parade aufmarschierten.

An den anderen Fenstern des Palastes zeigte sich ein wahrer Kinderreigen. Die große Grimaldi Familie war ganz nah zu sehen. Charlotte Casiraghi erschien mit ihrem Ehemann Dimitri Rassam und Kindern, Pierre Casiraghi und Andrea Casiraghi hatten auch ihre Familien mit dabei. Die stolze Oma, Prinzessin Caroline von Monaco, zeigte sich mit Hut und bester Laune. Ebenso deren Schwester Prinzessin Stephanie. Am Ende ließ sich die Familie mit „hip hip hurra“ Rufen feiern! Albert und Charlene winkten dem Volk, warfen Kusshände zu den Menschen und ihre Zwillingskinder jubelten mit.