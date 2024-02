Guido Maria Kretschmer enthüllt Anna Wintour

Guido Maria Kretschmer in besonderer Mission. Großer Presserummel bei Madame Tussauds in Berlin. Strahlend erschien Guido Maria Kretschmer und drückte den roten Buzzer. Der Vorhang fiel und enthüllte die Wachsfigur von Anna Wintour. Die Chefin der amerikanischen Vogue sitzt stilsicher in der First Row mit Sonnenbrille und im edlen Outfit mit geblümtem Kleid. Die Frisur, der immer gleiche Bob, sitzt perfekt. Guido nimmt neben ihr Platz und er nähert sich der Mode-Ikone zärtlich an. Das Outfit ist einem Auftritt von Anna Wintour nachempfunden, das sie im Januar 2022 in Paris bei der Fashion Week getragen hat. Rund 20 Menschen arbeiteten etwa ein halbes Jahr an der Figur, deren Herstellung circa 200.000€ kostet.

Der Modedesigner hat Anna Winterthur schon persönlich kennengelernt und erzählt uns im Interview: „Sie war sehr nett, sehr freundlich. Ihr wurde natürlich erzählt, wer ich bin. Sie hat wenig gegessen, wie man sieht. Ich dachte Guido, iss kein Brot, keine Kohlenhydrate. Sie war nur kurz da und ging schnell wieder weg, aber sie hatte eine große Präsenz.“

Großes Erstaunen bei Guido Maria Kretschmer, als er seiner eigenen Wachsfigur begegnet, die wenige Meter von Anna entfernt steht: „Ich habe eine neue Jacke bekommen, ich habe gehört, dass so viele angefasst haben, dass die Jacke so ein bisschen durch war. Ich finde das ganz schön, dass ich so angefasst werde.“

Das letzte Jahr war für Guido Maria Kretschmer ein besonders schwieriges, er verlor kurz hinter einander Vater und Mutter. Jetzt blickt er nach vorne. Guido: „Für mich persönlich würde ich sagen, dass ich mich gerade neu orientiere. Es ist mein erstes Lebensjahr ohne Eltern. Es ist für mich ein wichtiger Weg, dass ich Dinge neu bewerte.“

Guido zieht seine Kraft aus dem Leben selbst. Er sagt: „Ich glaube es zeigt, dass jeder Mensch, wenn man will und möchte und die Sterne gut stehen, dann kann alles möglich sein. Das ist meine Message und das ist das, was ich in meinem eigenen Leben auch erlebt habe, wenn man als Kind träumt und sich etwas vornimmt und das gerne macht und mit Leidenschaft und den Weg gut geht, dann sitzt man irgendwann auf einer Bank und alle sagen, guck mal da sitzt Anna Wintour!“