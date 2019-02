Regina Halmich und Judy Winter in Miniaturwelt verewigt!

Fototermin mit Regina Halmich und Judy Winter in der „Little Big City“ in Berlin. In der Miniaturen-Welt am Alexanderplatz posierten die ehemalige Boxweltmeisterin und die Schauspielerin im Blitzlichtgewitter. Beide hielten stolz ihre kleinen Figuren in der Hand. Regina Halmich und Judy Winter werden in Miniaturform in der Ausstellung verewigt.

Nicht ohne Grund werden zwei starke Frauen in der Ausstellung zu sehen sein. Vor 100 Jahren erhielten die Frauen in Deutschland das Wahlrecht und mit dem 8. März wird der Internationale Frauentag auch in Deutschland 2019 zum Feiertag. Grund genug für uns mit Regina Halmich über Frauenrechte und starke Frauen zu sprechen.