Ralf Moeller – Traumfrau gesucht?

Er ist unser Star in Hollywood! Ralf Moeller („Gladiator“) hat auch mit 60 Jahren an Attraktivität hat nichts verloren. Der ehemalige Mr. Universum und Vater zweier inzwischen erwachsener Töchter erklärte uns kürzlich, dass er derzeit Single sei. Moeller:: „Ich date schon mal hier und da und lerne schon mal jemand kennen hier und da, aber so bin ich auf Freiersfüßen!“

Wie Ralf Moellers Traumfrau sein müsste? Ralf: „Das kann man ja nie planen, also das ergibt sich, wo man auch ist. Das kann irgendwo in einem Zug sein, das kann im Café sein, das kann irgendwo sein. Das kann man nie planen. Irgendwo flammt es dann auf und man findet sich sympathisch und nett und man hat gewisse Themen und gewisse Gemeinsamkeiten, die man dann feststellt. Und dann wenn es passt, verabredet man sich und schaut was sich so noch ergibt. Man kann ja ins Fitnessstudio gehen trainieren, hiken gehen…“