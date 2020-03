Henry Maske und Wolfgang Lippert – So schön war’s im Trabi!

Prominenter Besuch in der Little Big City in Berlin. Boxweltmeister Henry Maske, Entertainer Wolfgang Lippert, Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss und Schlagersängerin Dominique Lacasa posierten gut gelaunt in quietschbunten Trabis, scherzten und rangelten herum. Henry Maske und Wolfgang Lippert lieferten sich sogar einen Boxkampf! Die kulitgen DDR-Autos sind Teil einer Ausstellung und wurden mit witzigen Accessoires von den Promis bestückt.

Beim Test-Sitzen in den Trabanten berichteten die VIP’s im persönlichen Interview über die alten Zeiten: Familienurlaub in stinkenden Zweitakter, der Bade-Ausflug mit dem Opa im Trabi und der eigene erste Trabant! Wolfgang Lippert kam besonders in Schwärmen. Petting und Liebe im Trabi? Na klar. Lippert erzählte dies ausführlich im Interview.