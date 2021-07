Trauer um Alfred Biolek – „Ich habe auf dem Höhepunkt aufgehört!“

Trauer um Deutschlands TV-Legende Alfred Biolek! Der ehemalige Talkmaster und TV-Produzent ist laut Medienberichten heute morgen im Alter von 87 Jahren verstorben. Er schrieb mit Shows wie „Bio’s Bahnhof“, „Mensch Meier“, „Boulevard Bio“ oder „alfredissimo!“ deutsche Fernsehgeschichte.

In den letzten Jahren letzte er etwas zurückgezogen in Köln. Zu seiner Berliner Zeit im Jahr 2012 trafen wir Biolek bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte auf einer Party. Er wurde viel begrüßt, prostete, trank Wein, feierte mit Freunden. Im Interview erinnerte er sich an die schönsten Momente seines Lebens. Biolek: „Das ist schwer zu sagen, da gab es so viele. Meistens war es toll, wenn ich nach der Sendung, nach der Talkshow noch mit meinen Gästen zusammen essen gegangen bin. Schon bei Bios Bahnhof sind wir immer nach der Sendung mit den Gästen essen gegangen und die haben dann noch gesungen oder so. Das war toll. Ich weiß noch, Adriano Celentano hat für die italienischen Kellner des Restaurants in dem wir waren noch mal gesungen. Und das war natürlich was Besonderes, das sind die größten Erinnerungen.“

Im Interview strahlte Alfred Biolek und erklärte, woher er seine positive Energie schöpft: „Ich bin immer noch sehr positiv und habe noch viele Freunde und genieße das Leben.“

Auf ein Fernseh-Comeback angesprochen sagte Biolek: „Beim Fernsehen ist wichtig, dass man wirklich auf dem Höhepunkt aufhört und nicht nachher noch ein paar Sachen macht, wo alle sagen: Früher war der viel besser und das war ja toll früher. Nein, ich habe auf dem Höhepunkt aufgehört.“