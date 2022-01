Hardy Krüger – „Ich habe nie aufgehört Kind zu sein!“

Laut Medienberichten ist der Schauspieler Hardy Krüger im Alter von 93 Jahren verstorben. Der gebürtige Berliner war einer der erfolgreichsten Filmstars nach dem 2. Weltkrieg. Ihm gelang der internationale Durchbruch, er spielte in rund 75 Filmen die Hauptrolle und schrieb als „Weltenbummler“ Fernsehgeschichte. Bei seinen seltenen Besuchen in Deutschland engagierte er sich gegen Nazis und für Demokratie. In verschiedenen Interviews sprach er mit uns über sein bewegtes Leben…

Über sich selbst sagte er einmal: „Ich frage immer ‚warum‘! Ich habe nie aufgehört Kind zu sein. Ich mache Sport. Ich rauche nicht. Ich trinke gerne meinen Wein und lebe gern und habe eine wunderbare junge Frau und wir machen uns einen gutes Leben. Und ich arbeite auch gern. Und arbeite gerne mit dem Kopf. Und dieser Kopf erlaubt dem Körper nicht das zu tun was dann so seinen Niederschlag auf einer Parkbank findet.“

Über seinen Überlebenswillen erzählte er: „Ich glaube es muss mit meiner Familie, mit meinen Ahnen zu tun haben. Ich habe, weil ich so schlimme Zeiten durchlebt habe während der Nazizeit, habe ich mir immer vorgenommen ,wenn der Krieg mal vorbei ist und ich das überlebe, muss ich mal richtig anfangen zu leben. Und ich lebe!“

Über Fitness und Gesundheit sagte er: „Ich mache viel Sport, jeden Morgen eine Stunde, verschiedene Sachen. Meine Frau kocht sehr gut und sie kocht vor allem vernünftige Sachen. Wir essen gesund. Wir sind beide wissbegierig und neugierig. Wir reisen viel und lernen viel von anderen Menschen auf allen Kontinenten dieser Welt. Und wenn sie das alles zusammenpacken, dann haben sie Freude am Leben und auch Energie.“