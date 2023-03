Dieter Hallervorden mit Ehefrau Christiane auf der Theaterbühne – Über Meinungsfreiheit, Putin und Gesundheit

Vorhang auf im Berliner Schlosspark Theater. Dieter Hallervorden spielt erstmals die Titelrolle in „Biedermann und die Brandstifter“, dem bekanntesten Theaterstück des Schweizer Dramatikers Max Frisch. Es geht um den Haarwasserfabrikanten Gottlieb Biedermann, der vertrauensselig zwei Brandstifter in seinem Haus beherbergt, obwohl von Beginn an zu erkennen ist, dass sie es anzünden werden.

Hallervorden erklärt im persönlichen Interview die Brisanz des Stückes so: „Das Große ist natürlich, wenn in einem Titel eines Theaterstücks der Begriff Brandstifter auftaucht, wer denkt da nicht heutzutage sofort an einen gewissen Herrn Putin? Die Zuschauer werden merken, selbst ein Stück das vor 65 Jahren geschrieben ist, kann brandaktuell sein und sich mit den Themen unserer Zeit beschäftigen… Dazu kommt natürlich, dass diese Rolle von Biedermann vor mir illustre Bühnengrößen gespielt haben und dass ich mich jetzt in die Reihe dieser großen Bühnenheroen einreihen darf, ist für mich schon eine große Ehre und Genugtuung.“

Dieter Hallervorden selbst nimmt bei aktuellen Themen kein Blatt vor den Mund. Ihm ist Meinungsfreiheit sehr wichtig. Hallervorden: „Ich glaube wir leben in einer Art Empfindsamkeitskult, wo man ständig sich gezwungen sieht irgendwelche von fremden Leuten aufgestellten Fettnäpfchen zu umrunden, um bloß keinen Fehler zu machen, um bloß politisch korrekt zu sein. Das ist eben überhaupt nicht meine Sache… Ich finde Meinungsfreiheit kann eben nicht nur in der Verfassung stehen, sondern man muss sie auch leben. Ich finde wenn man eine Meinung hat und zwar eine, die man sich vorher genügend überlegt hat, dann sollte man die auch äußern und sollte auch Flagge zeigen. Auch auf die Gefahr hin sehr stark gegen den Strom schwimmen zu müssen. Weil nur wer gegen den Strom schwimmt kommt irgendwann an die Quelle.“

Auf der Bühne steht Dieter Hallervorden (87) diesmal gemeinsam mit seiner Ehefrau Christiane (56, spielt Biedermanns Ehefrau Babette). Mit Christiane zusammen auf der Bühne zu spielen macht ihn stolz. Er verrät: „Wir arbeiten gern zusammen, zu Hause weniger (lacht). Hier auf der Bühne ist es wirklich eine Freude. Sie bereitet sich unheimlich gut vor und ist sehr fleißig und bemüht, noch etwas besser zu machen. Also da hat sich die Schauspielschule, die sie zwei Jahre jetzt genutzt hat, doch gelohnt.“

Dieter Hallervorden blickt optimistisch in die Zukunft, fühlt sich fit und gesund. Er sagt: „Ich glaube ich werde ja, wenn das alles klappt, dieses Jahr 88, so Gott will. Ich sage mir Untätigkeit macht alt. Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird. Ich bewege mich viel, ich bin aktiv, ich treibe jeden Tag Sport, ich gehe meinem Beruf nach. Und zwar nicht, weil ich die Kröten brauche, sondern weil mir der Spaß macht, weil mein Beruf einem Hobby entsprungen ist und ich bin privat glücklich. Das trägt viel dazu bei. Dazu noch vielleicht ein bisschen Sonne, ein bisschen Musik, ein kleines Tänzchen, dann ist das Leben wirklich sonnig.“ „Biedermann und die Brandstifter“ läuft noch bis Ende April 2023 im Schlosspark Theater.