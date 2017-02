Naomie Harris glaubt, dass Daniel Craig als Bond zurückkehrt.

Die Schauspielerin, die seit ‘Skyfall’ dem Agenten als Sekretärin Miss Moneypenny zur Seite steht, hat sich gegenüber dem britischen Sender ‘BBC’ über ihren Kollegen geäußert. Die für den Oscar als Beste Nebendarstellerin nominierte Actrice glaubt einfach nicht daran, dass es jemand anderes machen soll: "Ich glaube, es besteht eine sehr gute Chance, dass Daniel zurückkommt. Ich glaube, es ist viel zu früh, über andere Namen nachzudenken." Unter anderem wurden Tom Hiddleston oder Jamie Bell in diesem Zusammenhang genannt. Harris erklärte zudem, dass die Fans uns Produzenten Craig unbedingt wiedersehen wollen – der Erfolg der letzten Filme mit ihm in der Hauptrolle spräche dafür. Bisher müsse nur noch er selbst überzeugt werden – und das dürfte nicht leicht sein. Eigentlich war der Film schon für Oktober 2018 geplant. Die Produzenten haben seit letztem Jahr angeblich Panik, dass deswegen das ganze Projekt verzögert werden könnte.



Ein Insider verriet dem ‘Daily Mirror': "Daniel und ‘MGM’ befinden sich gerade in einer Pattsituation. Er hat noch nicht mit ihnen wegen ‘Bond’ gesprochen. Sie haben ihm einen größeren Gehaltsdeal angeboten und haben seine Repräsentanten bezüglich seiner Dreh-Verfügbarkeiten 2017 gefragt. Aber bis jetzt haben sie noch nicht mit Daniel geredet. Sie wollen, dass ‘Bond 25′ im Oktober 2018 rauskommt, aber im Moment haben sie keine Filmdaten zu ‘Bond’ und wissen nicht, wann sich das ändern wird."



