„TERMINATOR 2“ – Limitierte T-Shirts zu gewinnen!

Am 29. August, dem 20. Jubiläum des Judgment Days – der Tag, an dem Skynet sein eigenes Bewusstsein erlangt – kehrt Arnold Schwarzenegger in seiner bekanntesten Rolle als hochentwickelter Cyborg aus der Zukunft zurück. In einer unter James Camerons persönlicher Aufsicht 4K-restaurierten und 3D-konvertierten Fassung erobert die erfolgreichste Fortsetzung aller Zeiten am 29. August 2017 nun wieder die Kino-Leinwand.

Zum Inhalt:

10 Jahre sind seit den Ereignissen des ersten Terminators vergangen, als Sarah Connor erneut mit der Gefahr aus der Zukunft konfrontiert wird. Denn ein neuer Terminator ist auf die Erde zurückgekehrt. Sein Ziel: den jungen John Conner zu eliminieren, bevor er eines Tages zum Anführer des menschlichen Widerstandes gegen die Terrorherrschaft der Maschinen aufsteigt. Sarah tut alles, um ihren Sohn zu schützen und sie ist nicht allein: Die Rebellen aus der Zukunft haben ihnen einen Verbündeten geschickt – ein umprogrammierter Terminator der alten Generation soll John Connor um jeden Preis beschützen.

Hier gibt es den Trailer von „TERMINATOR 2 – TAG DER ABRECHNUNG 3D“:

Zum Kinostart von „TERMINATOR 2 – TAG DER ABRECHNUNG 3D“ verlost TIKonline.de drei limitierte TERMINATOR 2-T-Shirts!

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und als Stichwort „Terminator“ nennen. Einsendeschluss ist der 24.9.2017.

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Zum Thema passendes Video