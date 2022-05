„JURASSIC WORLD: EIN NEUES ZEITALTER“ verspricht Dinosaurier Actionkino der Weltklasse. Der neue Streifen startet am 8. Juni 2022 in den deutschen Kinos

Zum Film:

In diesem Sommer erreicht die Jurassic-Ära ihr episches Finale. Die Dinosaurier leben seit den Ereignissen auf Isla Nublar frei auf dem Festland. Ein gigantisches Ringen um die Herrschaft zwischen Mensch und Dinosaurier beginnt. Erstmals finden zwei Generationen zusammen: In JURASSIC WORLD: EIN NEUES ZEITALTER (3D) treffen Chris Pratt und Bryce Dallas Howard auf Oscar-Preisträgerin Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill. Zusammen begeben sie sich auf eine abenteuerliche, rasante und atemberaubende Reise, die rund um den Globus führt.

Neu zum Cast hinzugekommen sind DeWanda Wise (Nola Darling), Emmy-Kandidat Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari – Wo wir Wurzeln schlagen) und Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro). Zu den wiederkehrenden Darstellerinnen und Darstellern des Films gehören BD Wong als Dr. Henry Wu, Justice Smith als Franklin Webb, Daniella Pineda als Dr. Zia Rodriguez und Omar Sy als Barry Sembène.

Zum Kinostart verlost TIKonline.de zwei fette Fan-Pakete. Diese beinhalten Filmposter, Trinkflasche, Tote Bag und Clinging Dino.

Zum Mitmachen einfach das Formular mit dem Stichwort „Jurassic World“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 3.7.2022. Viel Glück!!!